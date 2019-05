En espera de la reunión

Orduña todavía no firma para seguir en Venados

Dice Sergio Orduña que si los Venados FC deciden no contratarle para seguir al frente del equipo “no pasa nada”.

Dice también Sergio Orduña que si los Venados FC deciden contratarle para seguir al frente, “hay que pensar en lograr algo más alto de lo que hicimos”.

En la que fue su despedida ante los medios de la temporada del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, el técnico de los ciervos, cuyo contrato vence el 31 de mayo, afirmó que está en espera de poder reunirse con los directivos del club yucateco, tras un interesante, positivo balance por el torneo de segunda mitad del año.

“Se cumplieron los objetivos, hicimos un buen torneo. Y pues satisfecho, nunca estaré satisfecho. Contento sí, porque con la problemática que teníamos por el descenso, logramos lo que necesitábamos, que era salvar al equipo”.

“A lo mejor a algunos no les habrá gustado la forma en que jugó el equipo, pero en ese caso tenemos al San Luis, que acaba de lograr el ascenso. Tuvo siete triunfos y siete empates, teniendo un buen equipo. Hacían un gol y se defendían. Nosotros no podíamos hacer eso, teníamos que rescatar resultados e ir al frente, de una manera u otra había que ir a ganar”.

No hay ninguna certeza

En una rueda de prensa en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, tras uno de los últimos entrenamientos antes de romper filas para comenzar las vacaciones, Orduña aseguró que “no he platicado con la directiva”. A una semana de ser eliminados en semifinales por el San Luis, dijo que “no me han llamado, no ha habido ninguna plática. Estoy tranquilo en cuanto a eso”.

Pero dejó en claro que ya quiere saber qué pasará. “Ya quiero empezar a platicar sobre el proyecto para saber qué pasará. Sin planeación no se puede hacer mucho, necesitamos eso, sentar bases, sin eso no hay proyecto para iniciar”.

Y recordó lo vivido en años anteriores en el seno del cuadro venado. “Y no es criticar por criticar, pero inician (los proyectos de otros técnicos) y sin continuidad, van de mal en peor, las cosas fueron cayendo hasta llegar a esta problemática (descenso)”.

“Lamentablemente hasta ahorita nadie me ha dicho nada. Sí hemos platicado de otras cosas, pero de contrato, nada, no me han llamado”.

Orduña dijo que no le preocupa o incomoda esta situación de no tener pláticas con la directiva, gracias a que por sus años ya tiene experiencia en estas circunstancias. Pero aclaró que, aunque tiene contrato hasta el 31 de mayo, “me preocupan los tiempos. Aparentemente tenemos mucho tiempo aún, pero no es verdad, mientras más pronto esté arreglado, mejor. Saber con qué jugadores vas a contar, ir preparando el material deportivo, siempre tratando de mejorar en torno al equipo. Me pueden decir sí, me pueden decir no, tienen su libre derecho de hacer lo que crean. En este caso, me gustaría comenzar ya”.

Pero si se queda, dijo que apuntalaría al equipo con cuatro o cinco jugadores de primer nivel para mantener o superar lo que ya se ha hecho. Y pusimos el listón muy alto. Ya tenemos la base, que es importante. Acuérdense que comenzamos con incertidumbre, pero a base de trabajo, de hacer las cosas con calidad y con exigencia, se logró”.

Hablaron igual ante los medios jugadores como el capitán Aldo Polo, Carlos Ramos, el joven Esteban Torres y el argentino Franco Faría, todos en situación de contrato vencido.

“Esperaremos a que la directiva defina. Yo encantado de regresar, pero no sabemos qué plan tienen”, comentó.

Torres jugará con Cantera Venados en el arranque de la liguilla de Tercera División, de donde surgió para Liga de Ascenso. “Fue una buena temporada. Y ahora vamos a tratar de seguir adelante en Tercera”.

Los Venados entrenarán dos días más antes de irse de vacaciones, probablemente por tres semanas, dependiendo de lo que el equipo decida sobre ellos.— GASPAR SILVEIRA