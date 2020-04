En la cuna del boxeo

Raúl Fernández habla de una vida de garra y empuje

El contacto se hace con 13 horas de diferencia. Aquí, en Mérida, el reloj marca las 10.15 de la noche. El periódico, como cada día, se encuentra en ebullición, en pleno cierre marcado por el fuego del coronavirus, extendido en todo el planeta. Al otro lado, pero a las 11.15 de la mañana, Raúl Fernández Liranza, uno de los entrenadores más laureados del boxeo cubano nos atiende desde Henan, China, en exclusiva para el Diario.

“El boxeo me apartó de la delincuencia”. Así de claro comienza la entrevista, con una frase que ha tamborileado como aprendizaje constante durante toda su vida. “Cuando yo practicaba boxeo, en mi barrio debíamos estar las 24 horas del día ‘fajados’. Por esa razón este deporte salvó mi vida”.

Raúl nació en La Habana en 1952; es uno de los máximos exponentes de la famosa Escuela Cubana de Boxeo, caracterizada por su “elevado nivel físico, técnico y táctico, así como el coraje de luchar hasta el final por lograr la victoria en cada combate y competencia en la que los boxeadores participen”, afirma orgulloso. Símbolo del país caribeño, lleva más de 38 años guiando en competencias de todo tipo a los principales fajadores cubanos en cuadriláteros de todo el mundo.

“Como boxeador, me retiré a los 19 años porque era muy malo, es decir, ocho años después de comenzar a practicarlo. Pero tenía algo que podría abrirme las puertas como entrenador según mis profesores: la seriedad y el carácter”, confiesa.

Como entrenador, esas aptitudes para llevar la carrera de grandes púgiles cubanos le ha permitido desarrollar este deporte a gran escala hasta convertirse en una de las figuras isleñas más importantes. Además, se ha complementado con la preparación de alto nivel: es licenciado en Deporte, aspirante a doctor en Ciencias del Deporte, profesor de la Universidad del Deporte de Cuba y profesor también de la Federación Internacional de Boxeo.

Algunos de los nombres que han pasado por sus enseñanzas son Jorge Luis González, Pedro Orlando Reyes, Ramón Goire, Ramón Ledón, Pedro Cárdenas, Aurelio Toyo, Enrique Carrión, el mismísimo Roberto Balado, Yan Barthelemy, Odlanier Solís, Robeisy Ramírez o Julio César de la Cruz, entre otros. Estos dos últimos, fueron los ganadores de sendas preseas en los Juegos de Río 2016.

“El boxeo es uno de los deportes, por decirlo así, fundadores de los Juegos Olímpicos”, nos comenta. Y no le falta razón, pues forma parte de las citas olímpicas desde el año 668 antes de Cristo. Y como no podía ser menos, Raúl da a los Juegos el lugar que se merecen en el cielo del deporte mundial. De no ser así, posiblemente no habría participado en seis justas olímpicas en las que sus pupilos han ganado seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

Además, ha logrado 12 campeonatos y tres subcampeonatos mundiales, 14 campeonatos en Juegos Panamericanos, 10 en Juegos Centroamericanos, un campeón mundial juvenil, cinco campeones mundiales de retadores y 12 campeones de las Series Mundiales de Boxeo.

No hablamos del coronavirus y de cómo está afectando la vida pugilística. Aun así y ante el atraso en la celebración de los Juegos Olímpicos, el profesor señala que volver a la preparación óptima después de la contingencia es difícil.

“Debe realizarse de manera planificada, atendiendo a las características y posibilidades de cada país para poder cumplir con lo que el cuerpo técnico estratégicamente planifique. Eso sí, hay que ser muy constantes y dedicados tratando de mantener el programa que los entrenadores asignen”.

Una carrera como la de Raúl Fernández Liranza no se debe empañar por el Covid-19. Él se centra en lo suyo, en lo que tiene en mente como meta. “En China, estoy ayudando al elevar el nivel competitivo de los atletas y el nivel científico de sus entrenadores. En un año hemos logrado colocar a la provincia de Henán en el primer lugar del campeonato nacional, cuando antes ocupaba el puesto 26. Hemos hecho de ésta la de mejor nivel pugilístico de todo el país”.

Elegimos Facebook para comunicarnos con Raúl, pero por diversas circunstancias la tecnología no está de nuestro lado esa noche. Eso sí, nos da tiempo a preguntarle acerca de los mejores y peores momentos que ha vivido en el boxeo. Raúl hurga, pero no duda. “El mejor momento fue cuando ganamos las primeras medallas mundiales y olímpicas. El peor, cuando perdí en un accidente a un atleta con el que empecé a trabajar desde sus 13 años: Roberto Balado.

“Era como un hijo para mí y perdió la vida a sus 25 años. Durante su vida deportiva se había convertido en el mejor boxeador del mundo y olímpico en Barcelona 92”.

Y recuerda, terminando, una frase que dijo en una entrevista en 2016: “En mi época de alumno, los maestros no tenían tanta pedagogía, pero ejercían un rol paternal que les permitía hacer de nosotros lo que querían. Hoy, seguimos esa tradición porque sentimos a los atletas como hijos propios”. Y Roberto lo era.— Javier Caballero Lendínez.

Boxeo México

Raúl Fernandez Liranza habla de cómo se encuentra el boxeo mexicano hoy día.

Fuertes y combativos

Siempre se ha destacado por tener pugilistas fuertes y combativos, dignos de admiración por su entrega en cada combate.

Buena representación

Siempre representan muy bien al país cuando aspiran a convertirse en campeones.

