En libertad el expresidente del Barca, sigue bajo investigación

Josep María Bartomeu quedó en libertad tras pasar 24 horas detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra a raíz del Barca Gate.

El escándalo que se desató bajo su presidencia en el Barcelona y hoy lo tiene en el centro de la escena judicial junto con su asistente Jaume Masferrer, quien también quedó en libertad.

Ambos, sin embargo, seguirán bajo la investigación de la Justicia y con cargos.

La jueza Ariadna Gil tomó esta determinación y también levantó el secreto de sumario, por lo que en en el corto plazo podrían empezar a conocerse algunos detalles del proceso judicial.

