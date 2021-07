En plena celebración de la Eurocopa 2020, se le cae su short a jugador italiano (vídeo)

El delantero italiano protagonizó bochornoso momento cuando su short se le bajó hasta las pantorrillas y mostró de más.

LONDRES.— Italia se impuso ante la Selección de Inglaterra y obtuvo la victoria en la Eurocopa 2020 celebrada en el mítico Wembley Stadium. Sin embargo, las celebraciones de los italianos se han convertido en lo más sonado del dicho triunfo, pues a minutos de haberse coronado como campeón Leonardo Bonucci desató la polémica.

Pero también Ciro Immobile, delantero de la selección de Italia que protagonizó un tremendo momento, el cual a diferencia de Bonucci generó las risas y los comentarios en los que destacaban que la emoción de haber ganado le había echo perder hasta la ropa.

Los festejos y momentos chuscos siguen siendo temas en relación al triunfo delos italianos, quienes lograron su segundo título continental tras vencer a Inglaterra en penaltis.

Ahora, internautas no han parado de comentar el bochornoso momento que vivió el también jugador de la Lazio, quien atrajo cientos de miradas por cómo terminó su celebración. Y es que en un vídeo que circula en redes sociales, Immobile "perdió" su short en pleno festejo.

En la grabación se puede ver cómo Ciro Immobile, junto al resto de sus compañeros de selección, se lanzan al suelo a modo de tobogán, pero Ciro tuvo ciertas fricciones con el pasto, lo cual hizo que short se bajara hasta sus pantorrillas provocando que su ropa interior quedará al descubierto y expuesta ante las cámaras.

😂 Pants are flying off as #Italy wins the #Euro2020Final #ItalyvsEngland #ItsComingRome pic.twitter.com/yZ5iimifuB