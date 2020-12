Enfocado en mejorar para el arranque

Antetokounmpo no piensa en una posible extensión

Hay una pregunta multimillonaria que circula en los pasillos de la NBA y solo Giannis Antetokounmpo tiene la respuesta.

Sin embargo, la superestrella de los Bucks de Milwaukee no descartó ninguna especulación sobre su futuro a largo plazo en dicho equipo, sino que dijo que confiará en su agente para alcanzar una posible extensión de contrato “supermax”.

“No estoy enfocado en eso”, expresó Antetokounmpo. “Sé que mi agente, Alex (Saratsis), y (el gerente general de los Bucks) Jon Horst y la gerencia de los Bucks se están enfocados en esas discusiones, pero solo estoy tratando de concentrarme en mí mismo. Cómo puedo mejorar, cómo podemos estar listos el sábado para jugar nuestro primer partido de pretemporada”, sostuvo.

Antetokounmpo tiene hasta el 21 de diciembre para firmar una extensión “supermax” por cinco años y $228 millones.

Ayer no quiso entrar en detalles de su proceso, aunque admitió que “probablemente sea una de las grandes decisiones que va a tomar”. Podría jugar la temporada en Milwaukee y entrar a la agencia libre sin restricciones el próximo verano o podría firmar el mismo acuerdo con los Bucks el próximo año.

Una cosa es segura: la comunicación que ha tenido con su agente seguirá siendo privada.

“Pienso en todo”, dijo. “Pienso en Milwaukee. Pienso en mis compañeros de equipo. Pienso en mi familia. Pienso en cuál es la mejor decisión para mí, pero eso es todo. Luego, después de eso, me doy cuenta de que he llegado tan lejos porque me he centrado en cómo puedo mejorar cada día. Amo la ciudad de Milwaukee. Amo la organización”, añadió.

Antetokounmpo, viene de una temporada en la que se unió a Michael Jordan y Hakeem Olajuwon como los únicos jugadores en la historia de la liga en ganar “MVP” y Jugador Defensivo del Año en la misma temporada.