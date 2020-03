Enrique Bonilla aclara dudas

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, puso freno a una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que el Cruz Azul sea declarado campeón sobre la mesa, ante la abrupta interrupción del Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus.

Antes del parón por la emergencia sanitaria, la Máquina se impuso al América en el Estadio Azteca 0-1 y con ese resultado se mantuvo en el liderato general de la clasificación.

Las especulaciones se iniciaron por la incertidumbre de cuándo volverá el fútbol mexicano, pero el directivo fue claro.

“No, totalmente no está en consideración (dar el título a los celestes por la contingencia)”, dijo Bonilla, negando la opción en una entrevista en radio.

“Hay varios escenarios y buscamos, dependiendo del tiempo que estaremos parados, cuál es el que mejor acomoda al desarrollo de nuestra liga y en beneficio de los aficionados”, puntualizó Bonilla. En El Salvador, ante la problemática de salud, el Once Deportivo ya fue nombrado como el monarca. En redes sociales, aficionados de La Máquina manifestaron el deseo a la directiva de la institución, pero no causó mucha gracia a los cementeros. “No, no nos interesa ser campeones así. Vamos paso a paso”, publicó el conjunto celeste en twitter.

Quieren volver a jugar

Los futbolistas empiezan a desesperarse por no jugar durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, tal es el caso de Sebastián Córdova, jugador del América, quien se siente como un narcotraficante en la cárcel. El azulcrema publicó un tuit que decía: “En esta cuarentena me siento más encerrado que el mismísimo Chapo Guzmán”. No pasaron varios minutos para que el mexicano borrara ese mensaje. El tuit de Córdova fue apenas unos minutos después de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunciara que dio positivo al Covid-19, el segundo caso en el balompié nacional, tras Alberto Marrero, directivo del Atlético de San Luis.—EL UNIVERSAL

