Enrique Borja, leyenda del América, y sus elogios a Henry Martín

Puede que Henry Martín llegara con dudas y críticas al América, pero a punta de goles ha logrado ganarse no solo su merecido lugar en la Selección Mexicana, sino que ya está en la mira de equipos rivales y de las propias leyendas del Club.

No por nada, Enrique Borja, considerando una leyenda del América tras su paso entre 1969 y 1977, defiende al yucateco y augura que será una de las figuras del equipo, pues no se encoge ante los internacionales.

El exdelantero, que alcanzó 5 Campeonatos dentro del Nido, destaca que además de su mentalidad, Henry también sabe trabajar en equipo, pues no solo ha logrado colarse en el Top 10 de los goleadores mexicanos dentro del Club, sino que además ha sido pieza clave para que el gol de otros compañeros.

“Henry es que es un buen compañero, no solo hace goles , también pone asistencias, es un delantero que no baja su ritmo de juego y tiene hambre de querer ser figura en América ”.

En su análisis para Récord, tras los elogios que también presentó al nuevo Director Técnico Santiago Solari, considera que Martín aún tiene mucho que ofrecer al América y éste a su jugador:

Sin dura, esa garra del yucateco por figurar es notoria, pues incluso causó que Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, contra quienes por ciento las Águilas se enfrentan el domingo 14 a las 20 horas; mencionara que si pudiera seleccionar a algún jugador de sus rivales sería precisamente a Henry Martín y Sebastián Córdova.

Al respecto, el propio Henry lamentó las palabras del directivo pues considera que puede afectar a su equipo y descartó que por el momento tenga intenciones de cambiar de Club:

“No debió decir eso (Peláez) porque deja en entredicho que los jugadores que tiene no le han llenado. Uno agradece que se fijen, pero estoy muy bien aquí, estoy contento y feliz, no pienso en hacer cambios. Quiero darle alegría al equipo, queda mucho futuro por delante. Gracias, pero no”, declaró en conferencia de prensa”, destacó el delantero nacido en Mérida para Récord.