Enrique Ponce y los toreros de todas las épocas

Impacto por el anuncio del retiro de un grande

Amigos… En la tarea que emprendimos de recabar entre los aficionados sobre los toreros de su predilección, en el pasado y en el presente, muchos hicieron referencia de Enrique Ponce.

El torero de Chiva es todo un referente. Habrá para poner a Ponce con los mejores de todas las generaciones (odio las comparaciones) porque, desde donde se le mire, es un torero de época. Sí señor.

Por ello a muchos les tomó por sorpresa y tristeza la noticia presentada escuetamente por Ponce el lunes pasado: su retiro de los toros. De manera “indefinida”, según su mensaje. No se sabe si volverá, y si hay regreso, que vaya a ser pronto. Es una despedida lacónica que sigue dando sorpresas.

Fue tema de tertulias entre aficionados, de debate entre poncistas y antiponcistas, que los hay y por legiones en ambos bandos; de opiniones de expertos, con derecho de profesionales o graduados en las redes sociales, e incluso entre su círculo más cercano de amigos y toreros.

¿Por qué se fue Enrique Ponce?

Los aficionados yucatecos lo sintieron. Muchos que le vimos en la Plaza Mérida (tres veces) y el Coliseo Yucatán, en la México y también en otros ruedos grandes del mundo. Fue nuestro tema central de una charla de cada semana en que generalmente se abundan temas de béisbol, peor con aficionados que también son conocedores de la tauromaquia.

Ponce se va, en estos momentos, porque quiere. Porque no tiene obligaciones para con nadie, más que con él mismo. Y como igual me dijo un gran amigo que acaba de volver a sus labores tras beberse un trago amarguísimo: primero tienes que quererte a ti, valorarte tú antes que todos. Uno que enfrentó al toro más bravo de la vida, que es la muerte, lo dice así porque lo vivió.

A lo mejor, Ponce valoró lo que tiene en manos. Tres décadas en el primer plano de una tauromaquia que lo tuvo como uno de sus pilares fundamentales. En la parte del adiós de una generación, en el inicio de los noventa; en el epicentro de una revolución que él encabezó, y en el relevo generacional que está llegando y en el que sigue de mandó. Allá estuvo Enrique Ponce siempre peleando como si fuera un novillero que quiere tener contratos.

Cuando toreó en el aniversario noventa de la Plaza Mérida, en una tarde que pudo suspenderse por la lluvia, Ponce me dijo en el burladero, sudoroso de presiones y nervios, tras estoquear al tercer toro: “No me hubiera perdonado que no toréaramos hoy. Porque esta gente está feliz de estar con nosotros. Y nosotros, felices de torear”.

“Felices de torear”. Se lee fácil, pero estar ante la cara del toro hoy, mañana y siempre, jugándose la vida, a pesar de todos los millones que pueda tener uno en su cuenta bancaria, habla de profesionalismo y amor propio.

Ponce no se escondió

En el año de la pandemia, las grandes figuras de la Fiesta actual se escondieron. Ponce no. Él tiró pa’lante. Toreó allí y allá también, en plazas chicas y grandes, con poca gente, y redujo sus emolumentos. Sin necesidad de hacerlo, y menos en medio de una tormenta por las cuestiones maritales que vivía, perseguido por la prensa del corazón. Otro hubiera tirado la toalla y se largaba a vivir sus romances. Él no.

Así que, no se puede menos que decir: ¡Gracias, Enrique Ponce! Si quiere volver, que vuelva. Y si no, se le recordará siempre.

Igual, gracias amigo Olegario que has vuelto al ruedo de la vida. La lidia tuya y de tus seres queridos quedará como recuerdo eterno.

La respuesta de la pregunta de la semana pasada es acumulable: ¿Cuál ha sido el torero de su predilección?