Entre drogas y mujeres

Jordan ventila el vestidor de los Toros de Chicago

La leyenda del baloncesto, Michael Jordan reveló que cuando llegó a los Toros de Chicago se encontró con un circo lleno de drogas y mujeres. Aunque era un novato, no se asustó ni se involucró, pero se sintió solo y supo que debía trabajar muy duro para destacar.

Es la principal revelación en el documental “The Last Dance” que se acaba de estrenar a nivel mundial y en el que recuerda que “los veteranos hacían cosas tremendas en pretemporada”.

“Una vez, en el hotel, llegué a una habitación donde había ruido. Abrieron la puerta y prácticamente todo el equipo estaba ahí, haciendo cosas que nunca había visto en mi vida. Había cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres... Era un circo”, detalló.

Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, dejó clara su postura desde el inicio: “Les dije ‘me voy’. Si alguien aparecía en esa habitación en ese momento yo sería igual de culpable que ellos. Aparecían artículos que decían que los Toros eran un circo de cocaína. A partir de allí estaba solo”.

Además, en el documental ratificó que está en contra del uso de las drogas: “No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto”.

Su única obsesión era triunfar y luchó con todo para lograrlo. Los Toros de Chicago eran uno de los peores equipos de la NBA, así empezó a imponer su talento y su ley.

Michael también reconoció, en primera persona, que era un egocentrista, que lo acaparaba todo, que establecía sus propias reglas dentro de los Toros de Chicago, que condicionaba a todo el mundo una vez que los hizo un equipo ganador.

Gracias al control férreo que mantenía dentro y fuera de la cancha, los Toros pasaron de ser un equipo del montón a ganar seis títulos de liga.

