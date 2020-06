Entre leyenda y decepción

Los números de tres pítchers, a la par de los mejores

Imaginemos que usted ha hecho una carrera a la altura de los más grandes beisbolistas que están en el Salón de la Fama, cualquiera que sea la categoría. O que sus estadísticas y conducta sean mejores que muchos que están inmortalizados.

Obvio que eso enojaría a cualquiera. A Luis Tiant, el pítcher cubano con más victorias en Grandes Ligas, le tiene ofuscado.

A Géner Rivero, que fue uno de los más finos torpederos mexicanos de todos los tiempos, terminó por no preocuparle el asunto ante la imposibilidad de poder hacer algo, y a Luis Arredondo, el “Rayo” que jugó al nivel más alto en el béisbol de verano, ya le entró la incertidumbre y se ha llegado a preguntarse si lo elegirían.

Las votaciones son siempre motivo de polémica. Muchas veces dependen de criterios que se vuelven muy personalizados o subjetivos, lo que hace que dejen de lado el valor real de emitir un voto, que debe ser siempre imparcial, apegado a una serie de lineamientos.

Lo que les contamos ahora viene tema por tres lanzadores Grandes Ligas que fueron dominantes, que marcaron una época, sirvieron de ejemplo dentro y fuera del terreno de juego y, por sobre todo, acumularon estadísticas dignas de un lugar en el recinto de los inmortales.

Tiant, en una carrera de 19 años, acumuló 229 triunfos con efectividad de 3.30 y 2,416 ponches, 187 juegos completos y 49 lechadas.

Y los otros dos son Jim Kaat, zurdo que obtuvo 283 éxitos, 3.45 de carreras limpias y 2,400 ponches, mientras que Tommy John, el de la famosa operación de reconstrucción de brazo que ha revolucionado al pitcheo, logró 288 éxitos con 3.31 de efectividad, 162 veces cubrió la ruta y blanqueó en 46 partidos.

A quien no parezcan suficientes esos números para ir al Salón de la Fama, difícilmente algo más pueda serles justo. Tiant, quien al final de su carrera llegó a lanzar una campaña con los Leones de Yucatán (parte de la de 1983), ha explotado varías veces al quedarse relegado de la boletas.

En la más reciente pidió encarecidamente a sus familiares que, de ninguna manera, asistan a alguna ceremonia si es que llegan a elegirle a Cooperstown. Y parece una petición justa. “Ya le dije a mi familia: si me pusieran después de muerto, no vayan a ningún lado, no vayan al Salón de la Fama... De qué sirve que te pongan después de que mueras”.

A John, con 77 años, el Comité de Béisbol Moderno de MLB sí lo escogió entre 10 peloteros que podrían ser votados en la próxima elección. Kaat , quien tiene 81 años, no fue incluido, y Tiant, quien cumplirá 80 en noviembre, por eso ha reaccionado más triste. Mismo caso del nicaragüense Denis Martínez, ganador de 245 partidos (líder latino en triunfos), con un juego perfecto y cuatro veces en el duelo estelar.

Si tomamos en cuenta las nuevas épocas del béisbol, ¿qué podemos pensar? Pedro Martínez, uno de los principales ases de estos años, ganó solo 219 partidos. Tiant tiene más victorias que Carfish Hunter, Jim Bunning, Pedro Martínez, Fergunson Jenkis, mejor efectividad que Pedro, Jenkins, Bunning y Robin Roberts... y los tres que mencionamos aparte tienen más blanqueadas y ponches que Whitey Ford, Bob Feller, Sandy Koufax, Juan Marichal y Catfish Hunter. Pero los últimos, todos tienen un nicho en Cooperstown.

Ahora los lanzadores alcanzan 200 triunfos y son héroes. Casi nadie lanza más allá de la séptima entrada y por tanto, su total de ponches raramente serán superiores a 2 mil ponches ni acumularán blanqueadas ni juegos completos.

¿Por qué mencionamos el caso de Luis Arredondo? ¿Ya vieron quienes aparecen en la larguísima lista de diez candidatos?

Vinny Castilla, el mejor bateador mexicano que ha habido en Grandes Ligas; Matías Carrillo, el nacional más completo en décadas; Isidro Márquez, líder de salvamentos en LMB; el “Borrego” Sandoval, una figura del campo corto y bateando con los Diablos Rojos; Roberto Vizcarra, un durable y rendido pelotero a la ofensiva, que ha destacado como mánager; Erubiel Durazo, que jugó varios años en México y otros más en Grandes Ligas, así como Juan Manuel Palafox (217 triunfos).

Complicado para el “Rayo”, líder de robos de todos los tiempos; tercero en hits, segundo en triples y carreras anotadas.

Si cuando eligieron a Derek Jeter uno votó en contra suya (lo que le faltó para ser unánime), Arredondo debe estar preparado por si la fama de otros deslumbra a los votantes. Hay ejemplos muy claros, aquí y allá. Géner Rivero, el “Príncipe de Temax” al que en todos lados destacan su carrera, pero no lo eligieron nunca, por ejemplo. Hoy solo les mencionamos algunos recientes.— GASPAR SILVEIRA MALAVER