Entre toros y tristezas

El coronavirus sigue frenando a la tauromaquia

Amigos aficionados. Estamos tristes y, como diría Joaquín Sabina, “nos sobran los motivos”.

Llegamos a mitad del año y siempre para estas fechas estamos siguiendo los sanfermines. Pamplona y sus fiestas, su jolgorio, su drama de sangre y arena. Pero este virus que nos tiene encerrados ha impedido la realización de la llamada Feria del Toro, de escuchar tres veces antes de las 8 el ¡Gora San Fermín! luego del cántico y rezos en vasco y castellano ¡A San Fermín pedimos / por ser nuestro patrón / nos guíe en el encierro / dándonos su bendición!

Eso en la multinacional pamplonada que hizo más famosa Hemignway, que Orson Wells vio muchos años y que famosos de todas las latitudes han querido presenciar.

Allá, al otro lado del charco, se están abriendo poco a poco las puertas de las arenas para que la fiesta regrese paulatinamente. No es mucho por ahora, pero poco a poco esperemos se vaya aclarando el panorama.

Pero en nuestro México querido está prácticamente todo en “pronóstico reservado”. Y es que no lo vemos claro. La salud está siendo cada vez más vulnerable ante los embates del virus. Somos endebles y cada vez más en constante, habremos ciudadanos que no lo entendemos. Así, lo único que parece claro es que no veremos pronto toros en ninguna de sus facetas.

Los pueblos yucatecos, que son el epicentro de la mayor exposición taurina en el país, están padeciendo por esta razón. Al cierre de junio, más de mil festejos se habían cancelado. Y muchas familias modestas y humildes se están pasando tragos muy amargos. No es nuevo, claro, porque llevamos tres meses en esto. Pero a lo que vamos: esta conducta que llevamos hará que el ayuno continúe y se expanda, dañando al extremo a toda la comunidad, en todas las actividades, deportivas, culturales, sociales. Ahora sí que a encomendarnos a San Fermín y a todos los Santos patronos de nuestras comunidades para que el bicho desaparezca.

Igual la tristeza crece por decesos de personas estimadas. Recordaré a uno con especial cariño por el aprendizaje dejado.

Cuando era joven empleado de esta corporación donde les escribo, llegaban puntualmente las suscripciones de “ABC” y “El País”, los dos periódicos que simbolizan la prensa española y de muchos países de habla hispana.

El destinatario los revisaba y, pasados los días, repartía recortes de los periódicos y sus suplementos semanales a las diversas secciones de la Redacción. Recortes que llevaban indicadores marcados en tinta roja. Nadie más usaba el plumón escarlata. Un servidor era como el “Office Boy” o “reportero V” (ve por el fax, ve por el télex o el teletipo, o por los refrescos).

Y me tocó repartir muchas veces las correspondencias. A Deportes llegaban de dos temas en particular siempre: Grandes Ligas y toros.

Lo que retrataban los diarios de España eran generalmente las crónicas de las corridas. La sección se conocía como “La fiesta nacional”. Las crónicas no llevaban fotos de los festejos, sino imágenes pequeñas de los alternantes, muchas veces en dibujos. Y lo remarcado en tono rojo era alguna indicación especial. El que marcaba sabía por qué lo hacía. Destacaba puntos en las reseñas de dos genios de la crónica y la pureza del lenguaje, Vicente Zabala y Joaquín Vidal.

No decía casi nada el señor de la tinta roja. Una vez señaló “di que si no dan la reseña metan la ficha. Aquí cuenta todos los detalles”. Y otra frase “están muy bien escritas, es el argumento principal de “ABC” para sus lectores”.

Apasionado por los toros desde la infancia, allá fui tomando más cariño hacia un nivel de la tauromaquia que, vivida y escrita, era de otro nivel comparado ahora.

Más adelante algunas otras veces pudimos intercambiar opiniones sobre lo que él conoció en la Plaza Mérida y también, supuse, vio en vivo en ruedos de España.

En alguna carpeta en el Diario debo tener alguna de esas reseñas o las fichas. Allá vi a Manzanares papá, a Curro Romero, a Antoñete, a Capea y los repuntes de Esplá y Ruiz Miguel, igual que la irrupción de Ponce para hacer competencia con Joselito.

Imposible olvidar esos pasajes que me hicieron grande el deseo de leer y tratar de aprender a escribir. Él también fue un gran escritor, gran periodista y defensor de los derechos de la sociedad yucateca. Ejemplo a seguir de generación en generación.

Pero ya no está. Y su legado perdurará eternamente. Por eso estoy más triste.