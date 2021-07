Equipo alemán abandona el campo por insultos racistas hacia su jugador

WAKAYAMA.— El equipo alemán de fútbol abandonó el campo de juego durante un partido de entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Tokio, esto luego de supuestos insultos racistas de un jugador hondureño al defensor alemán Jordan Torunarigha.

El juego se detuvo cinco minutos antes del final cuando el resultado estaba 1-1, dijo la federación alemana de fútbol.

Germany’s Olympic team have walked off the pitch during their friendly against Honduras behind closed doors, after Jordan Torunarigha was racially abused.



