Equipo de fútbol trollea al IMSS y le responden

El IMSS no dudo en responder al equipo de fútbol.- Foto: Twitter El equipo alemán se burló del IMSS con una fotografía.- Foto: Twitter ❮ ❯

El equipo de fútbol VFL Wolfsburg de Alemania se burló de las largas filas que comúnmente se realizan día a día en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y desataron las risas de sus seguidores.

A través de su cuenta de Twitter en español, el equipo compartió una fotografía en el que los futbolistas están sentados en unas gradas. “Esperando el turno para el IMSS”, escribieron.

Te puede interesar: Despiden a técnico del Málaga por vídeo íntimo

¡No esperen más, favor de pasar a la #UNIFILA para pacientes sin cita! Más información en: https://t.co/9KuFdimVaj pic.twitter.com/ABLD8ZwC2T — IMSS (@Tu_IMSS) January 13, 2020

Lo que no imaginaron es que el instituto no se quedaría callado y les respondió con una peculiar recomendación. “No esperen más, favor de pasar a la #Unifila para pacientes sin cita”, respondieron a través de la cuenta oficial del IMSS.

Los futbolistas del VFL Wolfsburg muy “obedientes” compartieron una fotografía más en la que hacían su “unifila” así que el IMSS no dudo en promocionar sus servicios en otro tuit.

“Hasta los alemanes se quieren atender en el #IMSS Gracias @VFLWolfsburg_Es por confiar en el Instituto”, añadieron.

“Ojalá ya tengan medicamentos para cuando les toque turno”, “Desde que hora están esperando? Acaso fueron desde las 2 AM para tomar alguna ficha?”, “De aquí a tres meses los atienden, mejor pónganse a entrenar”, “Y no vayan a emergencias porque ahí están platicando y riéndose”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron a las decenas de emojis con risas.

Te puede interesar: Guido Rodríguez se reporta con el Real Betis

Hasta los alemanes se quieren atender en el #IMSS. 💚

Gracias @VfLWolfsburg_ES ⚽️ por confiar en el Instituto. https://t.co/7LK4UyzIbx — IMSS (@Tu_IMSS) January 13, 2020

No todos lo tomaron con humor pues también hubo personas que recriminaron al IMSS por el servicio que ofrecen, además de que no les pareció gracioso que el instituto le siguiera el juego al equipo de fútbol. “Que poca vergüenza, atiendan bien a la gente”, “Aquí en Tláhuac haciendo la Unifila y no es nada gracioso”, “Así de rápido deberían atender a la gente”, “Es una porquería el servicio”.

Síguenos en Google Noticias