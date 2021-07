El equipo de Fiji que ha causado comentarios por su modo de arribar a Tokio, también es campeón mundial.

TOKIO.— El equipo de Rugby de Fiji que consiguió la medalla de oro en la competición masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha dado a conocer que tuvo bastantes problemas para llegar a Tokio, pues debido a las restricciones por la pandemia, el equipo tuvo dificultades para comprar boletos de avión.

Al no poder encontrar vuelos comerciales que los llevaran a Japón, los atletas tuvieron que viajar en una aeronave que llevaba pescado congelado.

Una rigurosa cuarentena que dio frutos

Los problemas que tuvo la selección de Rugby de Fiji para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio no fueron la única barrera que tuvieron que superar para alzarse con la medalla de oro.

Antes de triunfar en Tokio 2020, el equipo de Rugby debió permanecer aislados de sus familias durante cinco meses, esto con el propósito de evitar un posible contagio de Covid-19.

Gareth baber, entrenador del equipo, indicó que esta medida fue dura y se aplicó tanto en Fiji, como en Australia y en Japón. Sin embargo, haber pasado al menos 18 semanas alejados físicamente de sus familiares los motivo para dar su mejor esfuerzo.

Una razón para celebrar en toda la nación

El equipo de Fiji derrotó al de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos con un marcador de 27-12. Con ello, el país consiguió su segunda medalla en un certamen de este tipo.

Los jugadores de Rugby, quienes lograron el oro, agradecieron el apoyo de sus familias y habitantes de Fiji cantando un himno local llamado “E Daq Sa Qaqa”, que se puede traducir como: “Nos hemos superado”.

En su país, el gobierno declaró un día de asueto nacional debido al triunfo obtenido por la selección de Rugby. Mientras que el banco central de su nación ordenó la impresión de billetes conmemorativos de esta medalla.

