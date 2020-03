Equipos femeniles se unen al movimiento

No asisten a sus entrenamientos para apoyar causa

Ayer se llevó al cabo el paro de actividades que se hizo viral en redes sociales y que lleva el nombre de “Un Día Sin Mujeres”.

Desde hace algunas semanas, clubes de la Liga MX Femenil anunciaron que se sumarían a este paro y cumplieron con su palabra.

Los planteles no asistieron a entrenar y detuvieron toda actividad. Cabe recordar que este paro es una protesta por la violencia de género y los feminicidios que se registran y se organizó un día después de las marchas en el Día Internacional de la Mujer.

Chivas: “Hoy no inició el entrenamiento”, junto a una imagen de Verde Valle. León: “Mañana la cancha estará apagada”, junto a una imagen oscura del estadio. Querétaro: “Apoyo y respeto total, los Gallos nos solidarizamos con cada una de ustedes”, publicó el equipo queretano junto a una imagen de sus jugadoras y el “#UnDíaSinNosotras”.

Mucha molestia

Norma Palafox, de Chivas femenil, aprovechó su condición de figura pública para hacer un llamado de respeto para las mujeres.

Norma manifestó su molestia por las fotos, vídeos y comentarios obscenos referentes a su cuerpo que circulan en redes sociales.

“Obviamente es incómodo, que no te puedas acomodar una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto. Pero trato de hacer eso a un lado. me duele, porque no nada más soy yo”, comentó la jugadora,

La jugadora de 21 años dejó claro que, a pesar de ser blanco de violencia de género, no cambiará el estilo de la indumentaria con la que salta al terreno de juego.

“Es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande. Lo uso así porque me siento cómoda”, dijo.— EFE

