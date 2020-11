Rodolfo Rosas defiende la lucha en pro del ascenso

“Era nuestro derecho y luchamos por defenderlo”, declaró ayer Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de los Venados FC, que perdieron el caso que llevaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el asunto del ascenso a la Liga MX.

“Peleamos lo que por derecho nos correspondía pelear”, indicó Rosas Cantillo anoche, al hablar de su intención de luchar porque se mantenga el ascenso y descenso, que desapareció por seis torneos y ayer fue hecho oficial con el anuncio de la Federación Mexicana con la resolución del Tribunal.

El directivo señaló que “era algo que podía pasar. Pero dejamos clara nuestra postura porque nuestro proyecto estaba enfocado en ascender a Primera y vamos a seguir trabajando en ello”.

Dijo que no le tomó por sorpresa la decisión del TAS la decisión, que debió darse desde el 30 de octubre y se demoró varios días más en darse a conocer.

“De nuestra parte no quedó, luchamos para defender el derecho. Si el TAS decidió que no tuvimos la razón, no la comparto, pero respetamos las decisiones de la máxima autoridad en el deporte. Tan las respetamos, que estamos jugando en la Liga de Expansión, respetando las nuevas reglas que puso la Liga MX”.

Con los Venados estaban en el mismo caso otros dos equipos, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Los equipos pagarán

El TAS determinó también que los tres equipos que impusieron su controversia están obligados a pagar los costos de todo el proceso.

“Lo teníamos contemplado desde que tomamos la decisión de ir al TAS, estábamos conscientes de eso. Lo estamos asumiendo. Nosotros expusimos nuestros argumentos legales para revertir la medida que presentó la FMF y ahora nos toca asumirlo”.

El dictamen indica que se obliga “a los equipos Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y CF Correcaminos a pagar el total de los gastos procesales originados por dicho procedimiento, así como a pagar a la Federación Mexicana de Fútbol un monto económico para cubrir el pago de sus gastos legales”.

Por otro lado, señaló que, aunque el torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión no les dejó los resultados que esperaban por haber quedado abajo, “estamos clasificados y vamos a tratar de llegar al máximo. Es el compromiso”.

“No fue el torneo que esperábamos, pero hicimos los puntos necesarios para clasificar. Y ahora todo lo que venga es ganancia, pero eso sí, vamos a dejar todo en el terreno”.— GASPAR IGNACIO SILVEIRA MALAVER