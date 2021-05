"Es falta de profesionalismo": Tinieblas Jr. crítica a Macky por molestarse

Macky se mostró muy indignada luego de que el luchador la nalgueó sin su consentimiento; ella dejó la competencia y esto desató el enojo del

CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica continúa y ahora es Tinieblas Jr., el que crítica la actitud de Macky González tras recibir una nalgada.

El enmascarado se dijo molesto con la presentadora por su "falta de profesionalismo", ya que considera que fue una exageración su molestia, pero sobre todo el haber dejado la competencia de baile por un inconveniente del que ya le pidió una disculpa y le explicó que es lo qué le pasó.

Fue en el segmento "Las Estrellas Bailan en Hoy", en el que Tinieblas Jr. toco indebidamente a Macky mientras realizaban su baile. En el vídeo que se ha hecho viral, se muestra cómo mientras bailaba la atleta, el luchador se le acercó y la nalgueó. Esto no era parte de la coreografía por lo que Macky se sintió abrumada y no pudo terminar el baile.

Cuando la pareja estaba lista para escuchar los comentarios y calificación del jurado, Macky no pudo contener la indignación y denunció esta falta de respeto, señalando que esa nalgada no estaba planeada.

Por su parte, Tinieblas Jr., se dijo avergonzado con lo sucedido, por lo que le pedía una disculpa a la también conductora. Pero Macky no aceptó, ya que consideró esta acción como un ataque a su persona e incluso aconsejó a las mujeres de alzar la voz ante este tipo de situaciones y no quedarse calladas.

En entrevista, el luchador comparó la nalgada que le dio a Macky con la lucha libre, pues aseguró que él también a enfrentado momentos incómodos y que le han causado molestia, pero él a continuado.

"Es falta de profesionalismo. Les estaba diciendo que era como si estuviera en la tercera caída y me rompen la nariz. Ay, ya me voy a bajar, porque lo hiciste mal. Eso no estaba hecho. Ella tiene que terminar tal cual, la adrenalina estaba al por mayor, íbamos a ganar, te lo prometo", expresó el luchador visiblemente molesto.