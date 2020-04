Nadal lamenta la situación por la crisis sanitaria

El español Rafael Nadal, número 2 del tenis mundial, pidió unidad en los “duros momentos” que están atravesando muchas familias debido a la crisis por la pandemia del coronavirus.

Nadal hizo ayer un directo en Instagram en el que mandó un mensaje de apoyo a toda la gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria.

“Hay mucha gente que no está pudiendo despedirse de miembros de sus familias. Es algo terrible, son momentos inimaginables. No me puedo ni poner en la piel de ellos”, dijo Nadal.

“Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos”, añadió.

“No hemos parado desde la fundación de buscar formas de ayudar a las familias que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Les damos ayuda alimenticia y de higiene para asegurarnos de que no les falta de nada en este período de alta dificultad. Trabajamos para ayudarles en todo lo que necesiten, seguimos en contacto con ellas para saber que están atendidas”, comentó.

“En Valencia, que tenemos otro proyecto, les estamos dando ‘packs’ escolares para que puedan estudiar desde casa porque muchas familias no tienen internet”, explicó.

Sobre su situación actual, Nadal dijo que está en casa y que son “tiempos muy difíciles para el mundo en general” porque el coronavirus está golpeando “muy fuerte a España”.

“Es duro de aceptar las cosas que ves cada día”, aseguró. “Llevo más de un mes en casa, haciendo mis rutinas, trabajando en el gimnasio. Tengo suerte de que la gente de mi academia me ha enviado algunas máquinas. No estoy jugando al tenis porque no tengo una pista de tenis en casa”, apuntó.

“Creencias erróneas”

El serbio Novak Djokovic manifestó que se opondría si el tenis decide ordenar a los jugadores aplicarse una vacuna para poder retomar la actividad en las giras profesionales.

En una charla en Facebook Live, el número uno del mundo dijo que “no quiero ser obligado a vacunarme para poder viajar”.

“Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre, aunque es poco probables, entiendo la vacuna será de obligatoriedad tras salir de la estricta cuarentena y aún no hay vacuna”, señaló.

Djokovic participó del diálogo el domingo. El jugador serbio y su esposa Jelena, padres de dos hijos, se han pronunciado previamente en contra de las vacunas.

El prominente virólogo serbio Predrag Kon, miembro del grupo del gobierno que lucha contra el avance del Covid-19, respondió a Djokovic en Facebook que no debería formular mensajes antivacunas debido a la enorme influencia que tiene en su país.

“Como uno de los fanáticos más leales, quisiera tener la oportunidad de explicarle la importancia de la inmunología en la salud pública”, escribió Kon el lunes. “Ahora es demasiado tarde, adoptaste las creencias erróneas”.

Djokovic ganó el Abierto de Australia en enero para alcanzar su título 17 de sencillos en las grandes citas.

