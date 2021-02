“Es una bendición firmar con los Leones”

Andy Otero: altas expectativas y grandes ilusiones con Yucatán

Andy Otero está llamado a ser una pieza clave en el pitcheo de los Leones de Yucatán, siempre que haya temporada en la Liga Mexicana en este 2021.

Cuando menos, el lanzador panameño está listo para serlo. Y siente que ser firmado por los melenudos es, ante todo, una bendición, pues habla de que la lucha que está haciendo tiene recompensas y mantiene la ilusión de llegar a Grandes Ligas, esperando que su viaje a la cueva melenuda le permita seguir en ese camino.

“Ser firmado por los Leones es una bendición”, dijo a Diario de Yucatán el serpentinero zurdo de 28 años, en una serie de mensajes de audio enviados desde Mazatlán, donde participa como refuerzo de las Águilas de Cibao, monarcas de República Dominicana, el equipo favorito para alzarse con el trono de la Serie del Caribe.

Cosas del destino: Andy Otero es originario de Chiquirí, de donde son los Federales, el equipo que se coronó en la Liga Profesional de Panamá y pertenece a esa organización, pero sus buenos desempeños hicieron que lo firmaran las Estrellas Orientales de República Dominicana para la poderosa liga quisqueyana, y cuando los estelares fueron firmados, fue llamado para reforzar a las Águilas Cibaeñas en los playoffs y la final, topándose allí con dos de los peloteros más conocidos de los Leones en la LMB: el lanzador cubano Yoanner Negrín y el cañonero mexicano Luis Felipe Juárez.

Andy Rolando Otero (3 de junio de 1992) ha repasado muchas cosas sobre lo que viene para el futuro: una, empaparse de los Leones y su historia. Otra, mentalizarse en el sueño que lo tiene atrapado en el béisbol: llegar a Grandes Ligas. No pierde la ilusión.

“Hay muchos jugadores aquí en el equipo de República Dominicana que me lo dicen, que los Leones son un equipo emblemático, que siempre tiene buenos peloteros, que están en la pelea, y que su afición es muy grande. Y me hace sentirme orgulloso. Es de esas cosas que te hacen sentirte orgulloso y motivado para dar el cien por ciento”.

Beisbolista casi desde la cuna, Andy Otero comenzó jugando béisbol a los 4 años de edad en Chiriquí. “Y desde entonces me quedó el gusto, nunca dejé de jugar béisbol. A los 16 años firmé con los Bravos de Atlanta, estuve siete años con esa organización y me mantuve luego en Panamá. Como dije, este año me llamaron las Estrellas Orientales para ir a la Liga de República Dominicana, luego me llamaron las Águilas Cibaeñas para jugar las finales y ahora estoy como refuerzo en la Serie del Caribe. Es algo muy bonito”

Y con las Águilas uno de los principales lanzadores era Negrín, mientras que, para la final (ante Gigantes de Cibao), fue agregado como refuerzo “Pepón” Juárez.

Igual, sabe de muchos jugadores de su país que han estado en la Liga Mexicana, como los casos de Rubén Rivera, el “Spiderman” que ha brillado con los Piratas de Campeche, entre otros equipos, o Manny Corpas, y más recientemente, Enrique Burgos, preparador clave para los Leones en 2019. “Eso abre puertas a muchos panameños para venir a jugar a Liga Mexicana. Así, forman una liga de bastante nivel, con buenos jugadores”.

Su país ha sido exportador de peloteros a la Gran Carpa. Mariano Rivera, el ejemplo más reciente de los estelares canaleros que brillaron en MLB, pero igual menciona a los nacidos de Chiquirí, como Carlos Ruiz, que fue figura como receptor de los Filis de Filadelfia; Carlos Lee, el conocido “Toro” que destacó con los Astros de Houston y los Cerveceros de Milwaukee, y recientemente, Johan Camargo, joven pelotero de Atlanta. “Son peloteros de bastante experiencia, y lo más importante es que nos han dado consejos como jugadores, son bastante buenas personas”.

Los Leones espera le sirvan para seguir trabajando por sus metas.— Gaspar Silveira