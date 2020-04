Es viral y fanático de Messi

Benjamín Aidoo, el que baila con el ataúd, lo admira

Benjamin Aidoo, líder de los cargadores de ataúdes, también conocidos como “pallbearers”, que se han hecho virales en las redes sociales, se declaró aficionado del Barcelona, pues es fan de Lionel Messi y de Josep Maria Bartomeu, presidente de los blaugranas.

“Mi jugador preferido es Messi, me encanta. Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barca no sería lo que es”, declaró, según la cadena ESPN.

Aidoo, de origen ghanés, externó que fuera de su trabajo, uno de sus pasatiempos favoritos es jugar futbol, sin embargo, también admira a Bartomeu, presidente de su equipo favorito.— espn

