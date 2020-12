Es vital ser un aficionado profesional

Dr. Luis Quintal Chacón

En la publicación de ayer platicamos sobre el significado de cruzazuleada y de cómo los jugadores de La Máquina se ven afectados psicológicamente con el paso de los fracasos. Hoy continuaremos con la terapia para los afectados.

Para los aficionados, jugadores, equipo técnico y directivos es muy fácil atribuir la cruzazuleada al campo del esoterismo y el pensamiento mágico, sin embargo se encuentran en un estado de indefensión ya que las cábalas y rituales más rebuscados no les dan resultado, esto se debe simplemente a que no tienen a su alcance conocimientos sobre sus causas, sin embargo los psicólogos que llevamos años estudiando estos fenómenos en el campo clínico y del deporte nos resulta muy claro que se trata simplemente de ciencia psicológica. A continuación daré unas recomendaciones terapéuticas para los aficionados en duelo:

Los aficionados deben reflexionar que todo deporte involucra emociones y apasionamiento y por lo tanto esto los sitúa lejanos del razonamiento y el control emocional, o sea nos aleja de la inteligencia y nos acerca a nuestra parte primitiva, muestras de ello abundan en todas las tribunas y las barras bravas, esto no es malo, ya que es un espacio de desfogue de nuestro estrés y emociones reprimidas, así cuando se triunfa se festeja felizmente y se llega a un pico emocional muy satisfactorio y se va descendiendo cómodamente, sin embargo cuando se pierde y sobre todo cuando se pierde por otra cruzazuleada se cae en una especie de pantano de emociones negativas como frustración, vergüenza, tristeza, desconcierto, enojo y hasta llanto, pero para colmo esto no se queda ahí, sino que esto escala exponencialmente cuando nuestro ego se ve expuesto o vulnerado por “las burlas y choteos” de los aficionados de otros equipos, situación que incluso se empieza a sufrir previamente cuando imaginariamente anticipamos las mofas que nos espera en lo laboral, familiar y social, esto nos hace descender en una especie de hueco del que la salida es más lenta y dolorosa. Por lo anterior debemos tomar conciencia en el aquí y el ahora, apelar a nuestra inteligencia y razonar que nos podemos “disociar” de esa derrota ¿Cómo? Existen dos soluciones.

La Primera es: Quítale a tu equipo el poder de hacerte sufrir.

Reflexionar que el dolor físico es muchas veces ineludible, pero el sufrimiento emocional es opcional, para ello un análisis inteligente nos permitirá hacer una “reestructuración cognitiva”, es decir cambiará tus patrones mentales que detonan tus emociones negativas, para ello ayuda el pensar: Yo no contraté a los jugadores, yo no hice el planteamiento del partido, yo no hice los cambios y mucho menos cometí los errores. En la cancha mi posición de “jugador número 12” solo tiene bajo su control el poder de disfrutar, ya que finalmente es un juego, una diversión, un entretenimiento, un antídoto para el estrés. Y por lo tanto tengo el derecho de criticar, exigir, aún reírme del equipo, ayuda pensar que he estado equivocado todo este tiempo, ya que este “equipo de mis amores” ni siquiera lo elegí, fue “implantado” por papá cuando me llevaba a ver los partidos y me ponía mi playera del mismo y pensar que ese equipo tricampeón de ese tiempo de ese contexto con esas figuras (Marín, Vera, Salgado, Hermosillo, etc.) es el mismo de hoy y lo siento pero eso es falso, tan solo los campeonatos de antaño tenían 38 largas fechas y hoy son torneos cortitos. En síntesis enfocar positivamente tu pasión en forma sana pues sufrir por algo de lo que no tienes control es jugar a perder y se puede volver un rasgo neurótico de sufrimiento y depresión. La segunda recomendación sin duda te dará más claridad de esto.

La segunda: Vuélvete un aficionado profesional

¿Cómo se hace esto? Es muy simple, aún el jugador más emblemático, el ícono de tu equipo, la súper estrella por un mejor sueldo, vivir en otra ciudad, tener mayores oportunidades de estar en la selección nacional toma libremente la decisión de cambiarse de equipo, aún el dueño o directivo del equipo que anunció con bombo y platillo la identidad de un equipo de una ciudad toma libremente la decisión de vender al equipo o cambiarlo de ciudad. ¿Por qué? Porque tanto los jugadores y dueños son profesionales, tienen el derecho y la libertad de elegir y eso lo hacen por un razonamiento inteligente de que ganan y que pierden, por lo tanto tú puedes ser un aficionado profesional. Y si tu equipo y directiva no te dan los resultados que esperas y mereces usa tu libertad y derecho de cambiarte de equipo y eso es tan válido, digno y respetable en el nuevo paradigma del siglo XXI donde es tu Derecho Humano expresarte y elegir. ¿Dudas? Mira a tu alrededor y verás personas ejerciendo sus derechos humanos cambiando de género, partido político y hasta de nacionalidad.

Finalizaré diciendo que es ingenuo ver a dueños de equipos anunciando jugadores, instalaciones, estadios, entrenadores de renombre y terminar la temporada en un fracaso más, improvisando justificaciones por desconocimiento de una de las más poderosas de las ciencias: la psicología.— Mérida, Yucatán