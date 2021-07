MÉXICO.- "El último recurso", bajo este título el diario deportivo "Cancha" destapó la jugarreta que la Federación Mexicana de Fútbol pretendía imponer a la Selección Mexicana Femenil, haciendo que ésta pagara la sanción que la FIFA impuso a su parte varonil por el grito homofóbico en pasados encuentros.

La @FIFAcom castiga al Tri varonil por el grito homófobo Yon de Luisa/ @FMF : ¡Qué gran idea! Hagamos que el Tri femenil y sus seguidoras sean las que jueguen sin gente los próximos dos partidos oficiales El patriarcado strikes again #FMFMachista https://t.co/jN4Q9NhdlJ pic.twitter.com/njtdELAu7R

Luego de que el artículo se hiciera viral y los internautas reclamaran el claro machismo en la estrategia, Yon de Luisa, presidente de la Federación, se lava las manos argumentando que la información presentada no es del todo correcta:

"No es así, la información no es correcta, estamos esperando a que la FIFA nos indique el detalle de la sanción, hay partidos de la selección femenil y varonil en los próximos meses, aún no sabemos cuándo se aplicarían estos dos partidos", dijo Yon en el programa 'Así las cosas' de W Radio, citado por El Universal.