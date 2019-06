Escobar está listo para tomar el reto que implica la Máquina

El paraguayo, en México para la firma del contrato

El defensa paraguayo Juan Escobar espera estar a altura y responder a las expectativas con Cruz Azul, club con el que cumplirá los exámenes médicos correspondientes para concretar su fichaje.

El futbolista subrayó que le motivó fijarse en la Máquina debido a que desde 1997 el cuadro de La Noria no consigue el título de la Liga MX, aunado a que su compatriota Pablo Aguilar le habló bien de la institución celeste.

“Es una motivación que el club tiene rato que no gana algo, los paraguayos estamos haciendo bien las cosas, quiero estar a la altura”, declaró el jugador sudamericano tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Escobar Chena, de 23 años, reconoció que llegar a Cruz Azul, procedente de Cerro Porteño, es el paso más importante en su carrera y toma con gusto este nuevo desafío en el fútbol mexicano.

“Es un buen desafío para mí, el fútbol mexicano es bueno, es rápido; ya hablé con Pablo Aguilar, es excelente persona y profesional”, comentó Juan Escobar.

El paraguayo deberá presentar los exámenes médicos entre hoy y mañana para que su fichaje sea anunciado por Cruz Azul, una vez que deberá volver a la concentración de su selección para a Copa América 2019.

El defensor, quien puede jugar como central o lateral, cuenta con experiencia en torneos como en la Copa Sudamericana con Sportivo Luqueño y en la Copa Libertadores de América con Cerro Porteño. Asimismo, ha tenido actividad con la Albirroja en la categoría Sub-20, Sub-22 y mayor.

Palencia no seguirá

El entrenador Juan Francisco Palencia renunció al banquillo de los Lobos BUAP, al que salvó la temporada pasada del descenso, por diferencias con los directivos.

“Terminé contrato con los Lobos el jueves pasado y no he tenido contactos con la directiva. La visión del equipo y yo no está empatada y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando”, dijo Palencia.

En su primera temporada luego de subir a la Primera División, los Lobos dejaron una buena impresión de la mano de Palencia, al clasificarse en el decimotercer lugar del Apertura y subir al duodécimo puesto en el Clausura, con lo que el conjunto se sacudió la amenaza de bajar al Ascenso.

“La principal razón por la cual me voy es porque yo di una lista para que nos firmaran unos jugadores que teníamos como base y no se ha llegado a un acuerdo; el martes pasado iba a entrenar a cuatro jugadores”, reveló el entrenador.— NOTIMEX