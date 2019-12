Escribe su propia historia

Guillermo Hermoso de Mendoza, tras la huella de su padre, pero toreando como a él le gusta

Es el hijo del mejor rejoneador de los tiempos modernos y, claro, eso puede abrirle puertas en donde quiera que vaya. Pero Guillermo Hermoso de Mendoza tiene claro que no es eso con lo que espera vivir.

Él pretende, sí, seguir los pasos de su famoso padre, Pablo Hermoso de Mendoza, pero escribiendo su propia historia. Y el guión de la película de su vida lo tiene ya definido.

“Lo primero es que, claro, es un verdadero honor ser el hijo de Pablo Hermoso de Mendoza. Y más, aprender de él”, dice el joven caballista, quien se ha curtido de experiencia, primero, montando “desde que tengo uso de razón”, y “toreando tan pronto pude hacerlo”.

Pero, desde luego, mirando horas y horas por días enteros y largas temporadas al hombre que revolucionó el toreo a caballo en el mundo. A Guillermo le contactamos el jueves. Y, claro, nos atendió tan pronto terminó de montar en San Miguel de Allende, donde pacen los caballos y yeguas de la familia, alistando la cita de mañana domingo en la Plaza Mérida, donde será el que abra la segunda corrida de la temporada.

Le interesa mucho una buena actuación en este festejo, en el que alternará con dos matadores clave en el toreo a pie de México en los últimos años: Uriel Moreno “El Zapata” y Sergio Flores, en una corrida montada por Toros Yucatán.

“Ir a torear a la plaza de ustedes en Mérida reviste mucha importancia porque sabemos que allí gusta mucho del toreo a caballo. He ido a torear dos veces de novillero y esta vez será la primera que lo haga tras tomar la alternativa, así que por esas razones es muy importante estar bien”.

Pero, además, como parte del proceso que lleva en su corta, pero ya nutrida carrera en cuanto a festejos, y a experiencias, siempre siguiendo la huella de su famoso padre.

“Ser su hijo claro que ayuda, pero en lo que más me beneficia es en poder aprender. Mirando lo que él hace, montando como él. Pero yo tengo claro que, si quiero crecer, tengo que tener mi propio sello. Si uno no es como quiere ser, entonces no es, pierde su identidad”.

Guillermo es un chico veinteañero que, cree, es igual a todos, con la diferencia de que se dedica a una profesión distinta, la de rejoneo. “Pero en sí, normal, con mis amigos, mis aficiones propias. Me gusta el fútbol, la caza. Cuando puedo me voy con los amigos. No soy muy de las tecnologías, pero voy bien, usando el teléfono como todos”.

Y lo suyo, no podía ser de otra forma, es el caballo y la fiesta brava.

Formó con Paula la pareja de mellizos de Pablo Hermoso con Miren Tardienta Araiz, navarros ambos. Y pronto se aficionó a lo que su padre hace. “Me gustó desde niño y aquí estamos. He aprendido muchas cosas, he toreado importante número de festejos y siempre ha sido un honor estar al lado de mi padre, pero yo ya voy tomando mi propia carrera. Le sigo acompañando cuando puedo, y quizá haya veces en que él vaya a verme cuando no tenga corridas. Siempre estaremos unidos por los caballos y por la Fiesta que tanto amamos”.

A su madre, lo acepta Guillermo, no le agradó tanto la decisión tomada de ser caballista, “pero lo acepta porque sabe que amamos esto, y ha sido un pilar importante para la carrera de mi padre y para la mía.

Lo heredado, sin embargo, le está dando muchas oportunidades. “Ahora tengo por cumplir unas veinte tardes que ya están seguras en México y luego veremos la temporada en España, que ya se está poniendo en forma”.

Este año, hizo realidad su sueño: tomar la alternativa de manos de su padre. Sucedió en la Real Maestranza de Sevilla el 5 de mayo, con el testimonio de Lea Vicens.

“Fue un momento muy bonito. Que tu padre de la conceda, en una plaza como la Maestranza. Será un gran recuerdo para siempre”.

Y tiene en sus planes confirmar pronto en las principales plazas del mundo.

“En febrero, si se dan las opciones, podría confirmar en la Plaza México y también se tiene planeado hacerlo en la de Madrid, y en Nimes, en Francia”.

¿Va en sus tiempos, a paso lento, o siente que se está yendo muy rápido todo?

“Son los momentos que se viven. Se van abriendo los caminos y las oportunidades llegan. Si se da, queremos llegar lo mejor preparados posible”.

La saga Hermoso de Mendoza continúa, pero, igual que nos dijo su padre en una entrevista reciente, no quisiera que el jefe de la familia se retire, “aunque sé que eso ocurrirá tarde o temprano. Él tiene ya 30 años de alternativa. Es un hombre importante que revolucionó el toreo a caballo y se le recordará siempre. Y sigue preparándose y toreando como si estuviera buscando una oportunidad”.

De eso igual ha aprendido. “Siempre ir en busca de ser mejor, de tratar de superarse en cada actuación”.

Los públicos lo saben. Y también le exigen.

¿Pesa ser hijo de la máxima figura del rejoneo mundial?

Pregunta lógica, pero siempre obligada, a la que responde con “te ayuda, sí, pero igual me queda claro que yo quiero ser torero con mi estilo propio, escribir mi propia historia”.

Y en Mérida, reitera, espera que le vean como Guillermo Hermoso de Mendoza, el joven centauro que va paso a paso forjando su nombre en la historia del toreo a caballo. “He ido varias veces acompañando a mi padre, como hace poco (en la Feria Yucatán de Xmatkuil) y cada año que vamos es algo bonito por el cariño de la afición y por el conocimiento que la gente tiene sobre el rejoneo. Eso es muy importante para nosotros los toreros de a caballo, ir a Mérida”.

El domingo hará el desfile de cuadrillas a las 4:30 de la tarde para despachar dos toros de Bernaldo de Quirós. sus alternantes, los tlaxcaltecas “El Zapata” y Flores, estoquearán cuatro ejemplares de Rancho Seco.

“Todos queremos que sea una bonita tarde de toros. El cartel es muy atractivo para todos los gustos. Y tengo mucha ilusión y gran responsabilidad”.— Gaspar Silveira

