"Escuchar el himno en el podio es lo máximo", pesistas, con miras en 2024

Diana Chay y otros pesistas yucatecos, con la mente puesta en París 2024

Difícil sacarle palabras a una joven que es muy modesta hablando, pero que sobre la tarima de levantamientos, no siente temores. En estos momentos, no hay punto de comparación con las demás pesistas de su categoría.

Así es Diana Chay Dzul, la joven madre de tres niñas, esposa, deportista con dedicación y empedernida disposición. Si fuera vanidosa, ayer hubiera presentado desde el inicio, las medallas de oro que ganó la semana anterior en Guayaquil, Ecuador, donde se consagró monarca de la división de 45 kilos en el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas. Presumir pasa a segundo término en ella y solo las sacó hasta el final de una rueda de prensa en la que, en teoría, era para lucirlas.

Pero tiene claros y definidos sus objetivos, como publicamos en los “Domingos Especiales de www.yucatan.com.mx”. Uno es París 2024, los Juegos Olímpicos a los que quiere llegar.

Ayer, el Instituto del Deporte convocó a una reunión con medios de comunicación para presentar a cuatro pesistas yucatecos que representaron a México en el Panamericano de Guayaquil. Diana y sus tres oros, Josué Medina Andueza, ganador de tres platas; Viviana Muñoz López, poseedora de tres bronces, y Karim Saade Monroy, que estuvo cerca de subir al podio.

Ofreció la instancia gubernamental seguir apoyando al deporte desde sus inicios para llegar al alto rendimiento, como en los casos de Diana y los otros pesistas. El presidente de la Asociación local, David Carrillo Baranda, expresó un punto clave en la actualidad: lo hecho en Ecuador es prácticamente el banderazo de salida rumbo al proceso de París 2024, con paradas en campeonatos mundiales de Federación, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos Panamericanos. “A eso vamos a trabajar, pensando en los Juegos Olímpicos de París. Tenemos una buena base con estos deportistas, que han dado todo de sí con apoyo de entrenadores”.

De hecho, el titular del IDEY expresó que, en semanas recientes, han realizado los primeros ensayos buscando talentos desde la iniciación en municipios, pensando en el futuro.

Circularon en estos días, también, una serie de fotos compartidas por el entrenador Lázaro Medina Lugo de gimnasios rústicos que entrenadores habilitan en los patios de sus casas para poder dar inicio a esta actividad. Con simples barras de acero, con blocks que sirven de bases para las pesas, entre pisos de tierra y niños con chancletas. Fotos dignas de usarse para temas de superación personal.

Diana comenta con el Diario sobre eso: “Es que así comenzamos muchos. Esto es parte de un sueño que así se inicia”, dice la monarca, quien, a insistencia del reportero, da rienda suelta a su sentimiento sobre lo vivido en Ecuador.

“No pensé nunca en alcanzar esto, pero cuando me propongo algo, trabajo para alcanzarlo. Y, ¿sabe? Cuando estas en el podio, en lo más alto, y cantas el himno nacional, cuando lo escuchas, te erizas. ¡Es lo máximo! Antes había ganado medallas internacionales, pero esta vez, que pude estar en lo más alto, pude vivir sensaciones especiales”.

Ya entrada en plática, más animada, con tono de voz poco más fuerte, vuelve a dar crédito a su esposo Félix Molina Tinal, “porque que sin él no podría lograr nada de esto”, e insiste en que sus tres hijas son la bendición más grande que ha tenido “y no sabes lo que cuesta dejarlas por largos tiempos cuando tienes que irte. La grande ya empezó a entrenar conmigo. Esa es mi motivación, el saber que tu hija quiere hacer algo así. Y me duele mucho cuando me voy especialmente por la chica. Tiene solamente dos años. Hay que estar pendientes de quién te las cuide, que coman bien, que duerman. Y tienes que entrenar además mucho tiempo para alcanzar el mejor punto de preparación”.

Añora su beca deportiva porque, afirma, “creo que he hecho méritos para tenerla. Ojalá pueda obtenerla porque, sin apoyos, no podré lograr mucho. A veces eso te motiva más, pero estás en desventaja con respecto de otras competidoras”.

Ella, dice, quiere volver a vivir la sensación de escuchar el himno estando en lo más alto del podio. “No tiene comparación. De verdad, es lo máximo”.

Y sus compañeros en el proceso actual piensan igual, aferrados en su condición de candidatos con aspiraciones reales para representar a México dentro de tres años en los Juegos de París. “Vamos a darlo todo para llegar”, dice Josué.— Gaspar Silveira