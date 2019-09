España camina sin problemas

Los ibéricos se imponen a los rumanos: 2-1

La selección española mantiene el pleno de triunfos tras un buen estreno de Robert Moreno como seleccionador, en su salida más complicada ante una Rumania luchadora, empequeñecida por un recital de juego de la Roja antes de un final polémico que salvó Kepa con dos grandes paradas.

Debutó con nota Robert Moreno en el cargo. España exhibió calidad y firmeza en una de las salidas más complicadas de la fase de clasificación, en un país donde nunca había ganado. Salió con determinación y acabó con personalidad cuando se quedó en inferioridad numérica. Exhibió poderío para frenar el ímpetu de Rumania, verticalidad y un fútbol de velocidad que desarmó las intenciones de Cosmin Contra.

Ni el buen hacer del guardameta rumano pudo evitar el triunfo del conjunto español, que con los goles de Sergio Ramos, de pénalti, y Paco Alcacer puso un pie en la fase final de la Eurocopa que se disputará el próximo verano.

“Sabíamos que iba a ser un estadio complicado y así ha sido. A pesar de que hemos hecho una grandísima primera parte para irnos con más ventaja en el marcador no fue así. Debemos aprender a matar estos partidos para no llegar al final con miedo a perder los tres puntos”, dijo Ramos luego del encuentro clasificatorio.

“Al final ganar fuera de casa y conseguir el objetivo te da tranquilidad, pero todavía no hemos hecho nada, queremos ser primeros de grupo y sumar los treinta puntos. Hay que seguir así, ahora descansar bien antes de jugar en Gijón”, añadió.

Ramos recibió la cartulina amarilla en la celebración de su gol por hacer un gesto con las gafas que el colegio no entendió. “Lo hablé con el árbitro. Era para brindar el gol a mi sobrino que también lleva gafas de ver como yo y para decirle que no pasa nada por llevar gafas. Me dirigía a la cámara. Luego el árbitro se disculpó y lo lamentó”.

También dominan

Una situación muy parecida a la que vive Italia, que domina con pulso firme su grupo de clasificación, tras sumar su quinta victoria en los cinco partidos disputados, al imponerse ayer 3-1 a Armenia en Ereván.

Victoria nada sencilla, sin embargo, para los de Roberto Mancini, que apenas cumplidos once minutos de juego ya marchaban por detrás en el marcador tras el gol (1-0) de Aleksandre Karapetyan, que posteriormente acabaría expulsado.

Un tanto que pareció despertar al conjunto italiano, que encontró en la sociedad que conformaron Emerson Palmieri, incansable en sus constantes subidas por la banda izquierda, y el delantero Andrea Belotti la fórmula para dar la vuelta al partido.

De hecho, de un perfecto centro del ítalo-brasileño llegó a los 28 minutos el gol del empate (1-1), obra de Belotti, que se encargó de sellar definitivamente la victoria “azzurra” en el 80 al anotar el 3-1 con su segundo tanto en su cuenta particular.— EFE