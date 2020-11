España frente a Holanda, de los “platos fuertes” en la Liga de Naciones

Varias selecciones a prueba

El tercer parón competitivo de la temporada en las ligas nacionales da de nuevo la bienvenida al fútbol de selecciones que entra otra vez en acción con una serie de compromisos de preparación, antes de invadir el tramo decisivo de la Liga de Naciones.

Los equipos nacionales apuran el tiempo con sus jugadores. Tres compromisos, uno amistoso y dos oficiales, comprimen aún más el día a día de los futbolistas citados por los seleccionadores.

En esta última ventana quedarán configuradas las clasificaciones de las distintas categorías de la competición. Pero días antes, el miércoles y jueves próximos, las selecciones entrarán en acción en distintos encuentros amistosos. Después se completará la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones y tres días después la sexta y última jornada.

Así, España, sin la presencia de la sensación de la temporada, el atacante del Barcelona Ansu Fati, recientemente operado, y con la novedad del atlético Marcos Llorente, jugará ante Holanda hoy para enfilar después a la competición contra Suiza y Alemania.

Ansu Fati no es el único reclamo internacional que se queda al margen de la cita de los equipos nacionales. Alemania no ha convocado al portero del Barcelona Marc Andre Ter Stegen, recientemente recuperado de su larga lesión ni al centrocampista del Bayern Joshua Kimmich, dañado el pasado fin de semana y que no volverá a los terrenos hasta enero.

Ninguno jugará contra la República Checa, en el choque de ensayo antes de encarar los enfrentamientos con puntos en juego ante Ucrania y España, ante el que sí estará el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos.

En Bélgica, por ejemplo, Eden Hazard es una de las víctimas de los efectos del coronavirus y no estará con Roberto Martínez. Tampoco Yannick Ferreira Carrasco, del Atlético Madrid.

Ninguno estará en los compromisos ante Suiza, de preparación, y los dos oficiales ante Inglaterra y Dinamarca para los que sí han contado el meta Thibaut Courtois, el atacante del Inter Romelu Lukaku o el líder de los diablos rojos Kevin De Bruyne, del Manchester City.

Francia pierde a dos de sus jugadores en ebullición. Houssem Aouar, del Lyon, que tuvo que retirarse dolido del duelo ante el Saint Etienne el domingo, ni Eduardo Camavinga, del Rennes, que lleva varias semanas ausente. Tampoco jugará el bético Nabil Fekir, con problemas musculares y que no disputó el choque de su equipo contra el Barcelona el sábado.

Italia, azotada por los casos de coronavirus, enfoca sus próximos días con los compromisos ante Estonia, amistoso, y luego ante Polonia y Bosnia, con una extensa convocatoria. El preparador Roberto Mancini ha citado a cuarenta y un jugadores por lo que pudiera ocurrir.

Holanda, que jugará con España en un encuentro de preparación y después se medirá a Bosnia Herzegovina y Polonia en la Liga de Naciones, tiene disponible a sus mejores futbolistas.

La vigente campeona de Europa y también de la Liga de Naciones echará a andar contra la débil Andorra en un primer ensayo, el miércoles. El fin de semana empezará a jugarse la clasificación para la fase final en el duelo contra Francia y tres días después con Croacia.

Cristiano Ronaldo, recién superado el coronavirus, lidera la lista de Fernando Santos. Joao Félix, en su mejor momento, es su gran aliciente. Igual que Diogo Jota, en plena explosión en el Liverpool. El centrocampista del Barcelona Francisco Trincao también cuenta para el preparador luso y podría ser titular.— EFE