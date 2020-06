España salta para defender a la Fiesta

Están contra el trato recibido por su gobierno

Salamanca dio el pistoletazo de salida a los actos de reivindicación del toreo, que durante los próximos días tomará las calles de más de treinta ciudades de toda España para mostrar su descontento por el trato recibido por el gobierno y reclamar el sitio y una consideración como industria cultural y como disciplina reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial.

La apertura fue por todo lo alto, con la Plaza Mayor de la ciudad abarrotada, cumpliendo las normas sanitarias impuestas por el ministerio de Sanidad como precaución por la pandemia del coronavirus. Toreros, ganaderos, empresarios y aficionados se unieron, todos a una voz, para reclamar los derechos de la tauromaquia. Tomaron la palabra los matadores Enrique Ponce y Domingo López Chaves, el ganadero Justo Hernández y el joven torero Marcos Pérez, en un acto dirigido por la periodista Mónica Alaejos.

“Reyes y papas han querido prohibirnos en el pasado, les molestaba una cultura que no podían controlar. Pero nunca pudieron con la fuerza de un pueblo. Nuevos poderosos, en nuevos tribunales de inquisición, pretenden de nuevo prohibirnos. Pero tampoco podrán, porque la cultura no se censura, la cultura no se puede limitar, la cultura no se puede reprimir. Es riqueza, diversidad, rebeldía, conflicto y creatividad. Pero es, sobre todo y por encima de todo, libre y nos hace libres”, afirmó Ponce, según el portal de la revista “Aplausos”.

También se desplegó una gran pancarta con el lema: “Salamanca es tauromaquia”. Tras ella estaban toreros como “El Juli”, José Mari Manzanares, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, Diego Urdiales, Paco Ureña, “El Fundi”, Uceda Leal, Juan del Álamo, Manuel Escribano, “Niño de la Capea”, “El Capea”, Pablo Aguado, Miguel Abellán, Jiménez Fortes, enrre otros.

Las manifestaciones en pro de los toros se sucederán hoy y mañana en treinta ciudades de España.