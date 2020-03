Espectáculo serio en el ruedo

Va por un triunfo grande en Mérida “El Chihuahua”

Antonio García nos tarareó el famoso tema de José Alfredo Jiménez, pensando en la Plaza Mérida: “Y volver volver... volver”.

“Tenía muchas ilusiones por volver a la plaza de ustedes. Me gusta tanto un lugar tan serio y tan importante para la Fiesta en México, que aparecer en un cartel allá siempre será algo que los toreros queremos”, dijo el diestro nacido precisamente en la ciudad que le da su apodo de torero.

La Mérida cerrará este domingo su temporada 2019-2020 con una cartelera que atrae. La presencia de Pablo Hermoso de Mendoza, primera figura del rejoneo mundial, al lado de Fermín Rivera y Antonio García, con toros de Montecristo y Los Cúes, esperan sirva para un broche de oro a un serial que ha tenido puntos de mucha trascendencia para la tauromaquia mexicana.

“¡Eso es precisamente lo que quiero! Mérida está en un sitio de privilegio para la Fiesta en el país y yo quiero ir a poner mi granito de arena, mostrar mi toreo, entregarme a un público que ya sabe de mí. Hay muchos ingredientes para esa tarde”.

Y fue entonces cuando resalta que “tenía ya varios años de no torear allí. De verdad, como dice José Alfredo Jiménez... ‘Y volver volver...’ Yo quería volver a la Plaza Mérida y se me dará estar en esta cartelera”.

“El Chihuahua” quiere reafirmar los triunfos que ha cosechado en la temporada mexicana, en la que en ese inicio de año ha tenido mucha actividad. “Iré a Mérida por un triunfo grande, con esa mentalidad”.

Destaca el hecho especialmente por volver a compartir cartel con Hermoso de Mendoza. “Imagínate... volver a torear con el maestro Pablo. En esta temporada, de las ocho o diez corridas que lleva toreadas, en la mitad me ha dado la oportunidad de torear. Y más si se trata de ir a hacerlo a Mérida”.

Pero deja claro que no quiere decir que sea el que más torea, sino que lo considera importante porque lo incluyen en carteles en que se trata de garantiza el espectáculo para todos los públicos”.

“El cartel es bonito, súper redondo, muy bien armado, Él (Hermoso) es el hombre que revolucionó el toreo a caballo, una figura mundial, y Fermín un torero clásico, y pues mi concepto es torear y hacer espectáculo”.

“Como debe de ser en las corridas. A mí por ejemplo me gusta ir a los conciertos y ver que el artista se entregue, que no deje nada. Si se ve bajo, entonces no es lo mismo. El toreo es un espectáculo, y te tienes que mostrar así, el torero tiene que darle mucho al aficionado, tiene que ser artista dentro y fuera del ruedo”.

En su concepto, indica que en las plazas donde se ha presentado, en México y en el extranjero, “conocen mi forma de ser. Busco ser un torero espectacular”.

Especialista en el tercio de banderillas, Antonio García Mariñelarena, su nombre completo, expresa que “no he dejado de banderillar a ningún toro en ningún lado. Y no lo dejaré de hacer en la Plaza Mérida ahora”.

Particularmente porque, señala, “la Plaza Mérida es un referente del toreo en México. Ha presentado corridas muy serias, grandes. Y en esta temporada, ningún matador de a pie a salido en hombros. Quiero ser el primero y será en la última tarde”. Volver a la Mérida le costó trabajo, así que tendrá que aprovechar la oportunidad.— Gaspar Silveira

