Esperan ganar la Copa

Los Xolos quieren salvar el semestre con una victoria

Mientras clubes como el Cruz Azul, el León y el América se lamentan por la cancelación del Clausura 2020 —tanto varonil como femenil—, en el Club Tijuana hay optimismo de que algo sí se salvó de la pandemia: la final de la Copa MX.

“Una pena (la cancelación), nosotros veníamos de ganar en la Liga y llegamos a la final de Copa, que realmente me da mucha ilusión. La Copa no era el objetivo principal al iniciar el año, pero sí es importante, porque no se había llegado a una. Ya espero con muchas ganas el poderla trabajar”, comentó Gustavo Quinteros, técnico de los Xolos.

Pese a que todavía no hay fechas para la ida y vuelta contra el Monterrey, Quinteros ya visualizó algunos problemas en el regreso a los entrenamientos.

“Debemos estar preparados para todo, es importante estar bien en la parte física. Lo mental cuenta, pero el físico puede no darte en los primeros partidos, por eso pido que sean unos 20 días o un mes para entrenar. Tenemos para pelear el título, pero sí preocupa el cómo volveremos”, atizó el técnico, quien ya fue campeón en Ecuador, Bolivia y Chile.

Sobre los cuidados sanitarios, Quinteros consideró que “el protocolo para volver a entrenar será con pocos jugadores al principio, sin usar vestuarios. Se podría empezar por grupos reducidos, cuidando la distancia, con tests constantes (de Covid-19). Además de que se jugará sin público”.

Sobre su primer torneo en México, el entrenador se mostró satisfecho, porque “me gusta que sea un fútbol rápido, de intensidad, no puedes estar seguro a cinco minutos de acabar el juego; se arriesga mucho y eso me gusta, lo hace más divertido. Por eso, espero la final de Copa. Estamos ilusionados y sabemos que es ante un rival poderoso (Monterrey)”.

Para Quinteros, quien tiene mucha experiencia en los banquillos, la Selección Nacional está en las mejores manos, que son las de su compatriota Gerardo “Tata” Martino.

“Tienen un gran entrenador, una persona muy profesional, lo mismo su cuerpo técnico. Martino hace digna la profesión”, dijo.— EFE