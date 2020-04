Esperan regreso de Durant

El parón es una oportunidad para la recuperación

Con la temporada de la NBA en ascuas, el gerente general de los Nets de Brooklyn Sean Marks ya no descarta contar con Kevin Durant para lo que resta de campaña.

Marks había dicho reiteradamente que Durant no iba a jugar esta temporada al recuperarse de una cirugía del tendón de Aquiles, pero el ejecutivo reconoció el ayer que todo está en el aire con la suspensión de la campaña por el nuevo coronavirus.

Durant se lesionó durante la serie final de 2019, y tendría un año completo de recuperación en caso de que la liga se reanude en junio.

Incluso Kyrie Irving, quien se operó el hombro el 3 de marzo, podría jugar si la liga se extiende hasta los meses de verano.

Pero Marks dijo que no podría dar una respuesta si ambas estrellas podrán actuar esta temporada.

“Sé que estos dos jugadores siguen rehabilitándose, pero insisto que, cuando estás con distanciamiento social y aislado en casa, no he podido verlos en tres o cuatro semanas. Me resulta difícil dar un análisis, menos los preparadores, sobre cómo están de condiciones”.

Irving apenas disputó 20 juegos en una primera campaña en Brooklyn marrada por lesiones hasta que se sometió a una artroscopía por un pinzamiento en el hombro derecho. No se ha indicado cuándo podría estar en condiciones de jugar.

La posibilidad de dos meses adicional sin actividad podría beneficiar a los lesionados. Pero con el cierre de todas las instalaciones del equipo, el periodo de rehabilitación podría alargarse.

Marks también dijo que los cuatro jugadores de los Nets que dieron positivo por Covid-19 completaron dos semanas de cuarentena y no tiene síntomas. Durant dijo a The Athletic que era uno de los jugadores afectados.

Sin fecha para volver

El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, que había sido el dirigente de la NBA más optimista de cara a la reanudación de la competición de liga a partir de mediados de mayo, mostró ayer sus dudas de que la misma se diera en un futuro inmediato.

“No tengo idea”, admitió Cuban en el programa “Get Up”, de ESPN. “Quiero decir, lo único que sé es que vamos a poner la seguridad primero y no vamos a correr ningún riesgo”.

Cuban, que está al frente del trabajo que su equipo hace para mantener en forma y seguros a toda la plantilla, dijo que la seguridad y salud de las personas era lo más importante.

“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo la salud de nuestros jugadores, nuestros fanáticos, nuestro personal y a toda la organización. Así que en este momento, realmente no tengo nada nuevo que decir", agregó Cuban, quien hace dos semanas propuso que la liga reanudara sus encuentros sin aficionados.

