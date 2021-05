Espíritu y color tricolor en artículos de la escudería de "Checo" Pérez

Red Bull ya tiene listos los productos oficiales de Sergio "Checo" Pérez.

Y te decimos dónde y cuánto cuestan por si deseas el jersey o la sudadera oficial del Toro Rojo en esta nueva aventura del piloto tapatío en la Fórmula 1.

Desde que se anunció a "Checo" como piloto oficial de Red Bull, el 18 de diciembre de 2020, rápidamente los fans de hueso colorado ya estaban pensando en invertir en un recuerdo del piloto con los colores de Red Bull.

Pero fue apenas que la página oficial de la escudería austríaca dio a conocer de menos a más el nuevo stock de la temporada 2021 de la Fórmula 1, donde podrás encontrar artículos de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Si algo acompaña a Pérez desde sus inicios en el mundo motor es la bandera de México y sus colores y en esta ocasión no fue la excepción, indicó mediotiempo.com.

Red Bull y "Checo" diseñaron una camiseta muy tricolor, que bien podrías usar el día que juega la Selección Mexicana o simplemente quedará muy claro a que piloto estas apoyando y de dónde es.

Es una playera blanca y con franjas verde, blanco y rojo como la bandera de México, brillando por su ausencia los colores de la escudería austriaca.

Esta playera tiene un precio de $55 dólares (unos 1,100 pesos), pero también hay sudaderas, estas son de color verde, también muy tricolor, con el número 11, el cual usa el tapatío, así como su nombre y el logo del equipo, se vende en 103 dólares (unos 2,000 pesos).

Te interesa: "Checo" Pérez, entre los mexicanos mejor pagados

También cuentan con playeras más apegadas a los colores de Red Bull y con la leyenda "Checo" en letras grandes al frente, esta playera tiene un precio de 42 dólares (unos 8040 pesos).

Si quieres protegerte del sol, la gorra del "Checo" no puede faltar, es en color azul marino, detalles en rojo y blanco, son de visera plana y de la marca Puma, a 57 dólares (1,140 pesos).

También hay una visera normal a un precio de 50 dólares (1,000 pesos).

Y ya de plano, si te quieres armar con todo el kit, puedes adquirir una bandera donde el color verde es el que predomina, con el nombre de Sergio Pérez y el número 11 en grande, esta tiene un costo de 24 dólares (480 pesos).

Estos y otros productos podrán adquirirlos únicamente a través de la tienda oficial de Red Bull de la Fórmula 1 o si te quieres ahorrar el costo de envío puedes esperar a que llegue el Gran Premio de Ciudad de México.

"No los defraudaré y tendremos una gran temporada juntos" - @SChecoPerez

Mira ➡️ 📺 Behind The Charge: https://t.co/2z1XmhJwd2 pic.twitter.com/bemNBeKeFk