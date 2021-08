Esposa de "Chicote' Calderón pide a aficionados parar los insultos

La esposa del jugador de Chivas pidió ya no emitir mensajes contra su familia.

GUADALAJARA.— Cristian "Chicote" Calderón tuvo una mala reacción a las críticas y gritos de los aficionados de Chivas al finalizar la goleada ante León. Debido a la ola de comentarios negativos en su contra, terminó ofreciendo disculpas a la afición, pero pidió que no se ofenda a su familia.

Sin embargo, la petición del jugador del Guadalajara no fue suficiente, pues su esposa también emitió un comunicado en el que pide a los aficionados del equipo Rojiblanco parar los insultos, pues señaló que hicieron muy grande algo que considera no fue tan agresivo.

La mujer reiteró no continuar colocando comentarios negativos en sus fotos, ya que no considera correcto que el enojo de la afición cruce los límites de la cancha y se involucren con su familia y su persona.

“No sé por dónde empezar, pero una cosa si les digo, dejen de estar con sus comentarios negativos en mis fotos. Como hacen tan grande algo que no fue agresivo en realidad […] conmigo y mis hijos no se metan. Comentario malo que vea bloquearé a la persona, yo no voy a estar lidiando con gente mediocre”, publicó en su cuenta de Instagram la esposa del defensor del Rebaño Sagrado.

El mensaje de la esposa de "Chicote" Calderón se dio horas después de que el mismo Cristian ofreciera disculpas a través de su cuenta de Instagram, y pidió no continuar con mensajes violentos y ofensivos hacia su familia.

Hasta el momento, el futbolista de Chivas no se ha pronunciado al respecto tras la queja emitida por su cónyuge a través de redes sociales.

