Esposa de Renato Ibarra declara que no la agredió físicamente (Vídeo)

MÉXICO.— Lucely Chalá declaró que Renato Ibarra no la agredió físicamente, esto durante la segunda audiencia del futbolista del Club América.

En un video filtrado en redes sociales, se observó el momento en el que la pareja del ecuatoriano niega las versiones de que había sido objeto de violencia física.

"No. No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron [refiriéndose a una publicación de la revista TV y Novelas]", dijo Chalá.