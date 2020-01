"Esta decisión es más difícil de ganar que el oro": medallista olímpica huye de Irán

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimia Alizadeh, medalllsta de bronce en Taekwondo por Irán en Río 2016, se fugó de su país temerosa de que el gobierno la siga utilizando como arma política.

En su cuenta de Instagram, la atleta escribió: "Esta decisión es aún más difícil de ganar que el oro olímpico; pero sigo siendo la hija de Irán donde quiera que esté", dijo.

Alizadeh, acompaña su más reciente foto con un texto en persa en el que asegura que es "una de las millones de mujeres oprimidas en Irán, (cuyas autoridades) durante años han jugado conmigo como han querido".

"Me llevaron a donde quisieron. Me vestí como me dijeron. Repetí cada frase que ordenaron. Mis medallas las atribuyeron al velo obligatorio y lo atribuyeron a su manejo y sabiduría".