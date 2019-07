Estadio Azteca está preparado para la Liga MX y la NFL

MÉXICO.— Los encargados del Estadio Azteca aprendieron la lección después de lo que se vivió hace un año con la NFL, cuando por las malas condiciones del terreno de juego, el partido entre los Chiefs de Kansas City y los Rams de Los Angeles se canceló en tierras mexicanas.

NFL testing the Stadium Azteca field today. Everything approved and it can only get better.👏👏👍👍 pic.twitter.com/iqkV1nLdxe