Estadio de Raiders tendrá un club nocturno para los aficionados (fotos)

LAS VEGAS.— Con el regreso próximo de los aficionados a todos los estadios de la NFL, se presentó el club nocturno que tendrá el de los Raiders de Las Vegas.

El Allegiant Stadium, que se inauguró la temporada pasada pero no recibió público en ninguno de sus ocho partidos de temporada regular por la pandemia de Covid-19, presentó el "antro" que se colocará detrás de las diagonales durante la campaña que arranca en septiembre.

The Wynn Field Club at Allegiant Stadium also has a dedicated exterior entrance, 29 booths and 4 bars. #vegas #raiders #stadium #wynnfieldclub pic.twitter.com/O2Tx1lpSjg