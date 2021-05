Estarán en la Liga de Naciones

El Tricolor será encabezado por Lozano y Herrera

El delantero Hirving Lozano, del Nápoles italiano, y Héctor Herrera, del campeón español Atlético de Madrid, encabezan la lista definitiva de la selección mexicana para la Liga de Naciones de la Concacaf, divulgada ayer.

Lozano, de 25 años, viene de disputar una buena temporada con el Nápoles en la que anotó 15 goles y repartió cinco asistencias en 43 partidos.

Herrera consiguió el sábado su primer título de Liga con el Atlético de Madrid, por el que fichó en 2019, y en el que en esta temporada fungió como uno de los recambios frecuentes del estratega argentino Diego Simeone.

Ambos futbolistas destacan en la lista definitiva para el primer gran compromiso que el equipo del seleccionador argentino Gerardo Martino encarará en la segunda mitad de 2021.

Aparte de la Liga de Naciones, que se disputará del 3 al 6 de junio en Estados Unidos, México afrontará en julio la Copa Oro y desde septiembre las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022. El Tri jugará un amistoso este sábado ante Islandia.

Raúl no fue llamado

Gerardo Martino dejó fuera de la convocatoria al delantero Raúl Jiménez, con lo que los delanteros tricolores serán el yucateco Henry Martín y Alan Pulido.

Desde hace una semana, el estratega del conjunto tricolor había adelantado que de no estar listo para jugar, no mantendría al atacante en el listado (uno previo que se le tenía que mandar a la Concacaf), ya que ni siquiera tendría caso que viajara. Jiménez fue dado de alta hace unos días por el cuerpo médico del Wolverhampton, sin embargo, adelantaron que no estaría al 100% sino hasta la próxima temporada, lo que disminuyó las posibilidades de que jugará con la selección este verano.

Y aunque todavía queda tiempo para que se dé la lista de la Copa Oro, resulta complicado que pueda estar, por los tiempos.

México jugará el próximo 3 de junio en Denver contra el seleccionado de Costa Rica, y en caso de triunfo se enfrentará contra el ganador del juego entre Estados Unidos y Honduras. Si pierde disputará el partido por el tercer lugar.— EFE