"Estaremos muy oxidados cuando se inicie la F1", advierte Lewis Hamilton

Ante el posible arranque de la Fórmula Uno en julio, el británico Lewis Hamilton, detalló que los pilotos llegarán muy “oxidados”, puesto que ha transcurrido bastante tiempo sin subirse a un monoplaza.

El piloto de Mercedes detalló que la pausa ha afectado a muchos de sus colegas, quienes han tratado de encontrar la manera de que este tiempo no afecte a su rendimiento una vez que retornen a los circuitos.

“Probablemente nos subamos al auto y tengamos la práctica del viernes ¡y estaremos muy oxidados! Así que será muy interesante ver cómo nos ponemos en marcha. Pero he estado al teléfono con mi equipo, hablando con Peter Bonnington y con James Vowles, tratando de discutir un plan con ellos”, detalló.

El seis veces campeón del mundo confesó que a pesar de su desagrado por los simuladores de carreras y los videojuegos, tendrá que emplearlos ya que no tiene alternativa alguna, si es que quiere llegar a tono para el Premio de Austria.

“Probablemente me meta en el simulador, que no siempre me gusta”, dijo el piloto británico.

Alonso Noticias

El piloto español Fernando Alonso rompió el silencio sobre su futuro y dijo que planea volver a la Fórmula Uno.

Con opciones

Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, con Renault, dijo ayer que el próximo reto deportivo que llevará a cabo será "en la categoría máxima del automovilismo al alto nivel, ya sea en Fórmula Uno, Resistencia o IndyCar”.