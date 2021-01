Este equipo será el rival de Tigres en Mundial de Clubes

Ulsan Hyundai de Corea y Tigres darán inició al Mundial de Clubes.

MONTERREY.— Este martes 19 de enero se realizó el sorteo para el Mundial de Clubes.

El rumbo de Tigres para la próxima justa mundialista que se celebrará en Qatar quedó definido. El campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf enfrentará al Ulsan Hyundai de Corea.

La competición se abrirá el día 4 de febrero con este enfrentamiento entre el equipo mexicano y el Ulsan en el estadio Áhmad bin Ali y ese día también se resolverá el encuentro entre los locales del Al Duhail y los egipcios del Al Ahly.

