Estéril primer gol del "Chicharito" en la MLS

Orlando (EE.UU.).- Los Timbers de Portland vencieron con facilidad por 1-2 al Galaxy de Los Angeles en el partido debut de ambos equipos en el Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, correspondiente al Grupo F.

Después de haber concluido la primera parte sin goles, gracias al arquero Steve Clark, de los Timbers, que le paró un penalti al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández cuando se cumplía el minuto 12, el equipo de Portland fue el que tuvo mayor inspiración goleadora.

🚫 NOPE NOPE NOPE 🚫 Steve Clark denies Chicharito on the PK! #LAvPOR pic.twitter.com/5wybCTdG7S

Pudo irse al descanso con un gol si en el minuto 41 el arquero del Galaxy Davig Bingham no hubiese hecho una gran parada a disparo potente de pierna izquierda del joven mediocampista costarricense Marvin Loria.

Pero el primer gol del partido llegó en el minuto 59 para los Timbers por mediación de Jeremy Ebobisse, que culminó desde el área chica una excelente combinación de los argentinos Diego Valeri y Sebastián Blanco, que rompieron a una defensa muy débil del Galaxy.

El 0-2 llegaría en una gran jugada individual de Blanco, que tuvo toda la colaboración de la defensa del Galaxy. El volante de ataque argentino no perdonó ante el arquero David Bingham.

El gol del honor del Galaxy llegó en el 88 por mediación del propio "Chicharito", que culminó, desde dentro del área, jugada de ataque del argentino Cristian Pavón y el alemán Gordon Wild, a quien antes le anularon un gol tras revisión del VAR.

There. It. Is. 👀



Chicharito opens his MLS account! pic.twitter.com/xBnBx8KDAq