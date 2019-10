Esto es lo que debes saber antes del inicio de temporada de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por fin, la temporada 2019-2020 de la NBA arrancará este martes en Toronto, cuando los Pelicans de Nueva Orleans visiten a los Raptors de Toronto; actuales monarcas de la mejor liga de baloncesto a nivel mundial.

Mucho del protagonismo de la NBA pasará esta temporada por California, pues los Clippers y los Lakers, ambos equipos de Los Ángeles, se hicieron de un gran roster de cara a esta nueva campaña.

Ante el inicio, estos son algunos de los puntos que debes conocer sobre la temporada.

En los últimos años, la liga ha sido dominada por los Warriors de Golden State; sin embargo, la Agencia Libre del 2019 movió a muchas de las grandes figuras; de manera que ahora se espera una temporada más pareja.

Kawhi Leonard y Paul George a los Clippers: Los angelinos se perfilan como los favoritos para ganar la Conferencia del Oeste, luego de lograr fichar a estas dos figuras.

Leonard llega a Los Ángeles luego de ser campeón con Toronto. Con estas incorporaciones, los Clippers tendrán una defensiva de ‘miedo’, con la que buscarán conseguir el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Kevin Durant y Kyrie Irving a los Nets de Brooklyn: Las contrataciones de Irving y Durant para Brooklyn hicieron estallar a la NBA; sin embargo, aunque la dupla suena explosiva, no la podremos ver en gran parte de la temporada, pues KD se perderá más de la mitad de la campaña por una lesión en el tendón de Aquiles, que lo apartó de los Playoffs de la temporada pasada.

Jimmy Butler al Heat de Miami: El equipo de Miami buscará regresar a lo más alto de la NBA. Su último campeonato fue en la temporada 2012-2013, cuando en su roster tenían nada más y nada menos que a LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Pese a la incorporación de Butler al Heat, los de Miami sufrieron la sensible baja de Hassan Whiteside, que se incorporará a los Trail Blazers de Portland.

En esta temporada habrá que seguir de cerca a Zion Williamson. El jugador de 19 años, primera selección del Draft de la NBA, buscará llevar a los Pelicans de Nueva Orleáns a la gloria.

Welcome to Team Gatorade, @Zionwilliamson. Now let’s get to work. pic.twitter.com/mvUw8WQ9Ah