Arantxa Chávez señaló que está "devastada" después de hacer un clavado de cero puntos en las eliminatorias de trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La clavadista mexicana explicó que su error se debió a que cayó mal en la tabla al momento de buscar impulso para su salida, algo de lo que no se recuperó.

Arantxa Chávez relegada al último lugar

Entre lágrimas, las cuales estallaron apenas acabó su participación ante la mirada de sus competidoras, la capitalina reconoció lo mal que se sentía por ese clavado que lo llevó al fondo de la tabla, en el puesto 27.

"Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer".

"Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada", comentó la clavadista.

Arantxa pensó en abandonar los clavados

Arantxa Chávez no ocultó la sorpresa por el resultado, ya que señaló que se sentía bien de cara a su participación, percepción que forjó con el transcurrir de los entrenamientos, reprodujo mediotiempo.com..

"Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última".

Si bien pensó alejarse de los clavados, su entrenador le señaló que lo siguiente es trabajar en sus fallas y continuar con su trabajo para pensar en París 2024.

