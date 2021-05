Estoy en el mejor club de México: Luis Romo sobre Cruz Azul

MÉXICO.- Luis Romo, centrocampista de Cruz Azul, considera que el mayor aporte que el entrenador Juan Reynoso ha dejado al equipo celeste es la fortaleza mental. Dice que el técnico sudamericano practica con sus dirigidos cada entrenamiento.

"La fortaleza mental y el orden táctico es lo que Juan más acentúa en los entrenamientos", explica en rueda de prensa.

Romo, de 25 años, es una de las principales figuras en el esquema de Reynoso, además de la selección mexicana que dirige el estratega argentino Gerardo Martino.

En la fase regular del torneo Clausura 2021, Romo participó en 13 partidos en los que marcó dos goles y repartió cinco asistencias para contribuir a que el Cruz Azul finalizara en el primer lugar de la clasificación.

"El profe (Reynoso) te da la confianza y el orden táctico que perdíamos a veces y eso te hace manejar los momentos del partido, te hace saber cómo llevar un partido, cómo cerrarlo, afrontarlo y te prepara para todas las situaciones adversas".

Romo espera que la fortaleza mental le sirva al Cruz Azul para encarar la fase final del Clausura, en la que 'La Máquina' pretende terminar con una sequía de más de 23 años sin un título de Liga.

