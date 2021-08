"Estoy listo": Raúl Jiménez en su regreso oficial con los Wolves (vídeos)

Una nueva edición de la Liga Premier inglesa está por comenzar y se confirma el regreso a la actividad oficial de Raúl Jiménez.

Casi nueve meses después de aquel escalofriante choque de cabeza con el defensa del Arsenal, Savid Luiz, el delantero mexicano volverá a los partidos formales.

El Wolverhampton debutará esta temporada con la visita al Leicester City, duelo que marcará el retorno del oriundo de Tepeji del Río, Hidalgo, que a finales de noviembre del 2020 sufrió el golpe que le causó fractura de cráneo.

Después de una delicada operación y de poner en riesgo su carrera futbolística, Raúl se declara listo para comenzar esta nueva aventura en el fútbol inglés.

Y como muestra, publicó una imagen que impresionó: un potente cabezazo a un balón y el texto "Estoy listo".

Y es precisamente que los remates de cabeza representarían los mayores desafíos para la integridad física del delantero azteca, que deberá utilizar un casco protector en cada juego y entrenamiento para garantizar su salud.

Sin embargo, lo que demuestra en los entrenamientos y en los partidos amistosos en los que participó ilusionan no sólo a los aficionados de los Wolves, también a los seguidores mexicanos y directivos del Tricolor.

This Trincao and Jimenez link up...



😍🤝 pic.twitter.com/jgGhbPTFJK