Estrella de la lucha libre se acepta como mujer trasgénero (Fotos)

A pesar de vivir en tiempos donde parece que todo está aceptado gracias a la modernidad y apertura de mente, salir del armario públicamente y compartir que eres trasngénero, especialmente si eres una figura pública, es todo un acto de valentía.

Cansado de reprimir su verdadero sentir, la estrella de la lucha libre, ahora bajo el nombre de Gabbi Tuft, compartió con sus seguidores en redes quién es ella realmente a través de unas imágenes del antes y después de su transformación.

Durante los días anteriores al anuncio, Gabbi fue dejando pistas de su transformación con mensajes y escritos en sus redes que adelantaban lo que estaba por llegar. "Queda un día", anunció.

Finalmente la espera se acabó y la luchadora habló alto y claro de su situación no solo en sus redes, sino también en una entrevista en exclusiva para Extra TV.

En este espacio reveló sus inquietudes por la ropa femenina y sus tendencias desde que era un niño.

Tomorrow on Extra TV, be sure to watch my exclusive interview with Billy Bush. Mark your calendars and visit https://t.co/qOYE12xZNO to check your local listings and air time. pic.twitter.com/XOv6IcOMvx