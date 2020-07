Eterno seguimiento a las promesas en el deporte

De todo… y de nada

Gaspar Silveira Malaver

Comentaba un amigo lector sobre la columna de ayer: “Es el muro de los veteranos”.

Y pues no, de ninguna manera. Solo se procura hablar de temas a modo, que, siendo de la vieja guardia, tengan repercusión. O ese es el intento.

Los jóvenes tienen también mucho para contar. Al cancelarse la campaña 2020 de la Liga Mexicana perdimos la oportunidad de ver en acción a varios reclutas de casa, como Luis Montero, Russel Uicab, y seguimos muy atentos de la preparación de Manuel Rodríguez, quien ya está en Arizona, reportado al campamento de los Cachorros de Chicago, y Emir Blanco Manzanero.

Son el futuro de nuestro béisbol y debemos estar tras la huella de ellos.

Pero vamos otra vez a los de antaño. ¿Recuerdan la Academia de Pastejé? ¿Y quiénes fueron sus primeros yucatecos graduados? No hace mucho charlaba con uno de ellos, Juan Carlos León Torres, que fue precisamente de esa primera camada de peloteros que trajo a grandes estrellas, como Matías Carrillo, “Pimienta” Morales, “Pepillo” Rodríguez, entre otros, y luego surgieron figuras como Cornelio García, quien en 1984 debutó en la Liga Mexicana con los Leones y fue el primer drafteado de esa generación en la escuela que se forjó a intentos de Alejo Peralta, el hombre que mandaba en el béisbol.

Rodríguez, entonces propiedad de los Tigres, estaba en la mira de los Padres de San Diego cuando un accidente de tránsito le cegó la vida el 9 de agosto de 1985.

Dicen que Matías y Cornelio pudieron pulverizar todos los récords de bateo de la Liga Mexicana de haberse quedado a jugar en el país. Pero se fueron en busca del sueño de llegar a Grandes Ligas, que sólo “El Coyote” logró, tomándose, literal, lo que en el argot le llamamos “una tacita de café”.

Así es la vida de los jóvenes. No todos alcanzan el objetivo. Pero he platicado con muchos papás sobre la idea de no cortar las alas a sus hijos y dejar que lo intenten en cualquier disciplina.

Ayer leía un dato asombroso de Cristiano Ronaldo y pues de verdad espanta: 50 goles en tres de las ligas más fuertes en el fútbol mundial, como son Inglaterra, España e Italia, entre otros palmarés. Y los de Leo Messi, ni se digan.

Pero su vida abrió desde siendo unos niños y hoy cosechan lo que sembraron ellos y sus familias.

En gimnasia, por ejemplo, tiene que ser desde ya, pues la fisonomía del atleta así lo pide. Y esa es la lección de esta vida actual: todo comienza desde la infancia.

Ah, los otros dos yucatecos en la primera generación de Pastejé fueron Juan Carlos Uribe Manzano, el conocido “Marimba” que hoy es destacado mentor con sus hijos Carlos y Juan Carlos, y Jorge Navarrete, el “Morito”. Ellos, dos muy buenos lanzadores, y también superiores como personas.