LOS ÁNGELES.— El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, fue el encargado de narrar el video con el que el equipo estadounidense Galaxy de Los Ángeles hizo oficial la llegada Javier "Chicharito" Hernández.

Con un video a través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida:

“Bienvenido a Los Ángeles mi querido Chicharito. No sabes el gusto que me da de tenerte aquí, siempre has sido una inspiración para mí y para todos los mexicanos, de que sí se pueden lograr los sueños", dijo.