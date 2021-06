Eurocopa 2020: paracaidista irrumpe previo al partido Alemania-Francia

Uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 se realiza en este momento y previo al silbatazo inicial ocurrió algo inimaginable.

Un paracaidista ingresó al Allianz Arena de Múnich, Alemania, y se quedó atorado en el cable de una de las cámaras, por lo que se quedó a anda de aplastar a los aficionados.

El Francia vs Alemania es un duelo muy esperado por los fanáticos, ya que se miden dos de los favoritos para ganar la Euro 2020.

Este gran partido pudo quedarse manchado por la imprudencia de este hombre.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9