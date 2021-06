Eurocopa: Suecia vence a Polonia y queda al frente del Grupo E

La selección de Suecia se impuso (3-2) a la de Polonia en la tercera y última jornada del Grupo E de la Eurocopa 2020, para clasificarse a octavos de final como primera.

Suecia quedó por delante de España, a pesar de los intentos polacos por no quedar eliminados que pelearon hasta el final.

Los de Janne Andersson tuvieron más pegada, con un doblete de Forsberg, y además hicieron gala por momentos de su buen hacer en defensa los últimos partidos.

